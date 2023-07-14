Позывной "Седой", боевая единица: президент РФ детально рассказал о встрече с "музыкантами". Подробности

Спустя пять дней после мятежа в Кремле состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с командирами ЧВК "Вагнер".

Встречающиеся стороны беседовали порядка трех часов, пишет «Коммерсантъ».

На вопрос о том, сохранится ли ЧВК как боевая единица, Путин заявил — данной организации «не существует». Дело в том, что в России нет закона о частных военных компаниях.

По словам российского лидера, он предложил командирам ЧВК «Вагнер» несколько вариантов трудоустройства. Одно из них — остаться под руководством их командира с позывным «Седой». Глава государства назвал "Седого" реальным командиром, который был с бойцами все время.

Также Путин отметил, что многие бойцы одобрительно кивали на его слова. Но, по словам президента РФ, Пригожин сказал, что «ребята не согласны» с таким предложением. Хотя глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сидел на встрече впереди и не мог увидеть одобрения.

Всего на встрече присутствовало 35 командиров, указывает Газета.Ru.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин виделся с Евгением Пригожиным 29 июня. Но подробности Песков раскрывать не стал. Он отметил, что на ней президент давал оценку событиям 24 июня.

Что произошло

Ночью с 23 на 24 июня глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин начал мятеж. В некоторых регионах усилили меры безопасности. В результате бойцы ЧВК "Вагнер" покинули Ростов, а президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным.

Президент РФ выступил с официальным обращением. Полный текст можно прочитать здесь. Лукашенко прокомментировал военный мятеж и призвал не делать ни из кого героев.

Ранее глава Росгвардии Золотов объяснил, почему бойцы продвигались по РФ так быстро. Он рассказал, что все силы были сконцентрированы на подъезде к Москве.

Факт

Необычная связь с немецким композитором и закрепила за ЧВК Вагнера прозвище "музыканты". Однако некоторые источники утверждают, что у истоков компании стоял офицер с прозвищем Вагнер.