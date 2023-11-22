23 ноября
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Политика

После выборов президента РФ могут принять новые решения по спецоперации

После выборов президента РФ и марте 2024-го ожидается принятие новых стратегических решений насчет военных операций, пишут РИА Новости.

Владимир Путин проглосовал на выборах президента. 18 марта 2018 года.
Владимир Путин проглосовал на выборах президента. 18 марта 2018 года.
kremlin.ru

Также аналитики не исключают изменений и в экономической перестройке страны.

На региональную политику до президентских выборов могут повлиять ряд факторов — экономические и психологические, указывает Газета.Ru.

Ранее Кремль отреагировал на предложение Кадырова не проводить президентские выборы или голосовать только за Путина.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что у Путина не было мыслей о непроведении выборов.

Он исходит из последнего заявление президента Федеральному собранию. Тогда Путин заявил, что выборы состоятся. И они должны быть демократическими.

Также в Совфеде назвали новую дату начала кампании выборов президента.

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