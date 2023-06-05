После атаки беспилотников на столицу Путин дал ряд указаний

Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в телепрограмме «Москва. Кремль. Путин», пишет RT.
Он отметил — глава государства получал доклады от Минобороны, МЧС и глав регионов о происходящем. А потом давались соответствующие указания главы государства, приказы Верховного главнокомандующего.
Ранее стало известно, с какого расстояния запустили дроны, атаковавшие Кремль. Напомним, происшествие случилось ночью 3 мая — два беспилотника атаковали Кремль.
По словам полковника в отставке Виктора Литовкина, центр столицы, территория Кремля защищены от воздушных атак в должной мере.
Но запуск БПЛА состоялся ночью. И, как выяснилось, их запустили с расстояния 10-15 километров.
Ночная атака
Инцидент над Кремлем произошел глубокой ночью 3 мая, администрация президента о произошедшем известила россиян днем.
Военные с применением систем радиолокационной борьбы вывели аппараты из строя.
Российский лидер не пострадал.