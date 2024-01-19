21 января
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Политика

Подводное ядерное оружие испытала КНДР

КНДР провела испытание системы подводного ядерного оружия.

Море. Волны.
Море. Волны.
СС0

Это — ответ Ким Чен Ына на совместные учения США, Японии и Южной Кореи.

Испытание подводной системы ядерного оружия прошло акватории Корейского Восточного моря, указывает Газета.Ru. Оружие находится еще в разработке.

Ранее КНДР нанесла артудар по южнокорейским островам. Военные провели более 200 выстрелов береговой артиллерии в районе южнокорейских островов Пэннендо и Енпхендо.

Южная Корея уже объявила эвакуацию с острова Енпхендо в Желтом море в связи с возможной "провокацией" со стороны КНДР.

Также Ким Чен Ын пригрозил ядерным ударом странам-провокаторам.

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