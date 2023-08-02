Подробности проверки Собчак на оправдание терроризма раскрыла Мизулина

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила — организация обратилась в Следственный комитет России с просьбой проверить журналистку и телеведущую Ксению Собчак на публичное оправдание терроризма.

Причина — интервью с актером Алексеем Паниным, сообщается в Telegram-канале.

Юристы организации считают — Собчак может понести ответственность за демонстрацию поста Панина, посвященного теракту на Крымском мосту, указывает Мизулина. В этой публикации актер положительно отозвался о теракте, после чего в России в отношении него возбудили уголовное дело об оправдании терроризма.

Интервью с Паниным вышло на YouTube-канале Собчак 31 июля. А 2 августа стало известно, что Следственный комитет проверит Собчак и Панина на публичное оправдание терроризма, пишет Lenta.ru.

Причем давнишний оппонент - телеведущий Владимир Соловьев - уверен, что Собчак выдан «проездной» на любые выходки и преступления в России.

Ранее некоторые не поверили крику души мужа Собчак, написавшего про "особых русских" и их холопах.