Поддержка, гарантии и льготы. Какие социально важные вопросы рассмотрели депутаты АКЗС на августовской сессии

31 августа, после месячного перерыва, возобновилось проведение сессий Алтайского краевого законодательного собрания. Вопросов накопилось много, большинство из которых носило социальный характер. Речь, например, шла о гарантиях участникам специальной военной операции, проживающим в крае и использовании регионального маткапитала. Также обсуждались инициативы, касающиеся предпринимательской деятельности. Обо всем подробно — в материале altapress.ru.

Материнский капитал

Условия выплат материнского капитала обсуждалась на прошедшей сессии АКЗС. В частности, предлагалось внести ряд изменений в соответствующий закон Алтайского края.

Инициативы касались возможности направления средств регионального материнского (семейного) капитала на подключение жилого помещения к централизованным системам электро-, тепло-, водоснабжения и (или) водоотведения.

Порядок направления средств устанавливается Правительством Алтайского края. Принятие проекта закона дополнительных расходов краевого бюджета не повлечет. Депутаты такую инициативу поддержали сразу в двух чтениях.

Ирина Солнцева. Фото предоставлено пресс-службой Алтайского краевого законодательного собрания.

Ирина Солнцева,

Председатель постоянного комитета АКЗС по социальной защите и занятости населения:

В 2011 году, когда принимался закон о региональном маткапитале, использовать его можно было по двум направлениям — улучшение жилищных условий и образование. Сейчас мы идем по аналогии с федеральным законодательством и постепенно расширяем возможности для получателей регионального маткапитала. Подключение жилых помещений к централизованным системам за счет этой выплаты, я уверена, станет востребованной услугой.

Напомним, региональный материнский капитал составляет 80,2 тыс. рублей. В 2023 году выплаты получили 51 тыс. человек.

Также депутаты рассмотрели еще одну инициативу, касающуюся материнского капитала. Речь идет о законодательной инициативе в Государственную Думу с предложением разрешить использование маткапитала по всем направлениям, не дожидаясь трехлетия ребенка.

В настоящее время улучшение жилищных условий до достижения ребенком трех лет возможно только в случае привлечения кредитных средств. В этом случае заемщики вынуждены выплачивать проценты по ипотеке, сумма которых может превысить размер материнского капитала. Согласно статистике, при покупке жилья в ипотеку заемщик переплачивает банку за весь срок кредита в среднем около трети стоимости жилья, — рассказала Ирина Солнцева.

Депутат подчеркнула, что расширение срока использования маткапитала позволит семье в случае необходимости в любое время воспользоваться этой мерой господдержки без расходов на погашение кредитных обязательств.

Помощь участникам СВО

Депутаты краевого парламента одобрили ряд законопроектов, внесенных губернатором Алтайского края совместно с другими субъектами законодательной инициативы.

Теперь участникам СВО из Алтайского края за особые заслуги будут предоставлять бесплатные земельные участки.

Этой возможностью смогут воспользоваться военнослужащие, бойцы добровольных формирований, бойцы нацгвардии, удостоенные звания Героя России или награжденные орденами за заслуги в ходе СВО. Мера поддержки будет предоставляться и членам семей бойцов, погибших или умерших вследствие участия в СВО.

Землю можно будет получить под строительство дома (5-15 соток), для ведения личного подсобного хозяйства (10-20 соток) или для садоводства (в соответствии с земельным законодательством).

Участки будут представляться по месту жительства.

Еще один принятый закон устанавливает льготы для участников СВО при получении среднего профобразования.

К индивидуальным достижениям, которые учитываются при поступлении, предлагается отнести прохождение военной службы (по призыву, контракту или мобилизации), пребывание в добровольческих формированиях в ходе СВО. Таким образом, участники военной операции получат преимущественное право приема на обучение при прочих равных условиях, то есть в ситуации, когда рейтинг поступающих будет одинаков.

Александр Романенко. Фото предоставлено пресс-службой Алтайского краевого законодательного собрания.

Александр Романенко,

председатель Алтайского краевого законодательного собрания:

Принят ряд законопроектов, включающих дополнительные меры социальной поддержки участникам СВО и их семей. Есть некоторые вопросы по правоприменительной практике этого законопроекта, которые будет разрабатывать Правительство Алтайского края. Чтобы не случилось так, что право у участника СВО на земельный участок есть, а возможности его получения нет. Я полагаю, что совместно эти шероховатости мы устраним.

Гарантии детям-сиротам

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, смогут получить второе бесплатное средне-специальное образование. Такую инициативу депутаты поддержали единогласно.

В течение всего повторного обучения им будут выплачивать пособие на покупку учебников, а также ежемесячную стипендию.

Принятый законопроект устанавливает порядок выплаты указанных пособий нормативным правовым актом уполномоченного исполнительного органа Алтайского края в сфере образования.

Еще одна одобренная депутатами норма касается граждан из числа детей-сирот, участвующих в спецоперации. Эти лица будут иметь преимущественное право на обеспечение жильем.

Льготы для предпринимателей

Круг вопросов прошедшей сессии АКЗС затрагивал процессы предпринимательской деятельности.

Так принят законопроект о продлении льготного налогового режима для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей. Инициатива внесена губернатором Алтайского края Виктором Томенко и Уполномоченным по защите прав предпринимателей Андреем Осиповым.

Документ расширяет перечень льготных направлений деятельности. Теперь в него включили деятельность спортивных клубов, образование в области спорта и отдыха, производство прочих летательных аппаратов, промышленных роботов и робототехнических устройств, оптических систем обнаружения оружия, оптических прицелов и приборов определения координат целей, электронных печатных плат, радиоэлектронных средств связи (по упрощенной системе налогообложения), а также проведение занятий по физической культуре и спорту (по патентной системе налогообложения).

Разработчики законопроекта полагают, что такая инициатива будет способствовать росту числа хозяйствующих субъектов, работающих в правовом поле, укреплению обороноспособности страны, обеспечению промышленного и технологического суверенитета.

Изменения в семеноводстве

Депутаты одобрили поправки в краевой закон, касающийся семеноводческой деятельности, которая имеет большое значение в региональном агропромышленном комплексе.

Согласно поправкам, теперь Россельхознадзор будет проводить оценку посевов на наличие генно-инженерно-модифицированных организмов при проведении контроля семян сельскохозяйственных растений. ГМО-семена запрещено выращивать и разводить с 2016 года.

Также законопроект урегулирует вопросы формирования и ведения Государственного реестра, а также создания ФГИС «Семеноводство». Последняя создается в рамках развития федеральной государственной информационной системы Минсельхоза России.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2023 года.

Новое назначение

На августовской сессии АКЗС депутаты выбрали нового уполномоченного по правам человека в Алтайском крае. Большинством голосов тайного голосования им стал Александр Васильев.

Соответствующий опыт у него имеется.

В 2005 году окончил Алтайский государственный университет по специальности «юриспруденция», в 2020 году — НИУ «Высшая школа экономики», направление магистратура «Менеджмент».

В 2022 году окончил Томский государственный университет, направление магистратура «Философия». Ученая степень: доктор юридических наук.

С октября 2021 года Александр Васильев был депутатом АКЗС, председателем комитета по бюджетной и налоговой политике. В связи с новым назначением депутатские полномочия с него сняты.