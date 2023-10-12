Под землей могут находиться заложники в секторе Газа

Боевики заранее выделили места, где можно спрятать заложников и скрыть от израильской разведки, пишет РБК.
Между тем после атаки ливанской группировки у секретного ядерного объекта Израиля произошел инцидент.
Ранее центр грозилась атаковать ливанская группировка «Хезболла». Ряд местных СМИ и Telegram-каналов сообщили — удар нанесли дроном из Ливана. Было нарушено воздушное пространство.
Израильтян призвали не покидать бомбоубежища. Однако впоследствии военные сообщили, что воздушное пространство не нарушалось, а оповещения оставаться в бункерах — из-за технического сбоя.
Подробности пока не сообщаются.