28 сентября
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Политика

Почему суд признал Трампа виновным в мошенничестве

В Нью-Йорке суд признал Трампа виновным в мошенничестве по гражданскому иску. Он завышал стоимость своих активов, чтобы получать самые лучшие условия от банков и страховщиков.

Дональд Трамп.
Дональд Трамп.
donaldjtrump.com

На данный момент это не окончательное решение суда, рассмотрение продолжал второго октября, передает РБК.

Пока что суд сделал вывод, что бывший президент и его сыновья обманывали банки и страховые компании преувеличив чистый капитал, чтобы получать лучшие условия.

Трамп переоценил свои активы на $2,2 млрд. А по одном из показателей цифра была еще больше - $3,6 млрд.

Также помимо обвинения в мошенничестве, в иске есть обвинения связанные с фальсификации документов. Штат требует возместить ущерб в размере $250 млн.

Сам же экс-президент заявил, что обвинения политически мотивированны. Он подавал иск против прокурора и судьи ссылаясь на то, что обвинения давно устарели.

Ранее в нашем материале: Дональд Трамп: личность, идеология, отношение к России и мировым проблемам.

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