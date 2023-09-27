Почему суд признал Трампа виновным в мошенничестве

На данный момент это не окончательное решение суда, рассмотрение продолжал второго октября, передает РБК.
Пока что суд сделал вывод, что бывший президент и его сыновья обманывали банки и страховые компании преувеличив чистый капитал, чтобы получать лучшие условия.
Трамп переоценил свои активы на $2,2 млрд. А по одном из показателей цифра была еще больше - $3,6 млрд.
Также помимо обвинения в мошенничестве, в иске есть обвинения связанные с фальсификации документов. Штат требует возместить ущерб в размере $250 млн.
Сам же экс-президент заявил, что обвинения политически мотивированны. Он подавал иск против прокурора и судьи ссылаясь на то, что обвинения давно устарели.
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