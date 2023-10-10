Планы и сроки атаки на Израиль держали в строжайшем секрете руководители ХАМАС. Цель нападения

По словам Бараке, о планах и сроках нападения на Израиль знали лишь небольшое число высших командиров, пишет Forbes.
Причина атаки
Цель атаки — захват заложников. Их впоследствии группировка будет использовать для освобождения палестинцев в Израиле и США.
План
Нападение спланировала «горстка» высших командиров ХАМАС в секторе Газа. Союзники группировки также не знали о сроках нападения.
Подготовка
Группировка подготовилась к этой войне и готова к любым сценариям. Вплоть до длительной войны.
Казни
ХАМАС начнет казни заложников, если Израиль организует новые бомбардировки.
Между тем ранее сообщалось, что палестинское движение достигло своих целей и теперь готово обсудить перемирие с Израилем. По словам представителя движения Муссу Абу Марзука, ХАМАС открыто для ведения политических диалогов.
Между тем СМИ сообщают, что в числе заложников — россияне, китайцы. Один гражданин России числится погибшим в Израиле после нападения ХАМАС. Еще четверо пропали без вести.
Всего поступило девять обращений от родственников российских граждан, с которыми невозможно связаться.