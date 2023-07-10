11 июля
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Политика

Песков: Россия обсудит с Турцией передачу командиров "Азова"* Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин продолжит переговоры с турецким лидером после нарушения договоренности об "Азове" (признан террористическим и запрещен на территории РФ), сообщает РБК.

Владимир Путин с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Владимир Путин с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
kremlin.ru

Песков рассказал, что Турция сохраняет диалог с Россией в отличии от других стран Запада. Он заявил, что Россия воспользуется возможностью обсудить этот момент.

"Мы будем использовать эти каналы диалога, чтобы разъяснять нашу позицию и учитывать эту ситуацию при следующих договоренностях в различных областях", — сказал он.



Представитель Кремля также добавил, что события с передачей командиров "Азова"* не повлияют на создания газового хаба.

По его словам, отношения России с Турцией многогранны, а разногласия есть только в некоторых вопросах.

Что произошло?

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Турцию и провел переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. После этого Турция вернула на Украину командиров националистического батальона "Азов"*. В Кремле эти действия назвали нарушением договоренности.

Ранее эксперт назвал предположительные причины возвращения командиров "Азова"* Турцией Украине.

*признан террористическим и запрещен на территории РФ

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