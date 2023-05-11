Песков рассказал о своем страхе

Представитель Кремля признался в интервью для телеканала ATV, что он боялся за сына Николая, принявшего участие в зоне СВО на Украине.

И подчеркнул - отправиться туда решил сам сын, указывает Lenta.ru.

Николай Песков подтвердил сообщения о службе в ЧВК «Вагнер» в зоне специальной военной операции (СВО), пишет KP.RU. По словам сына представителя Кремля, награжден медалью «За отвагу».

Ранее жена Дмитрия Пескова - Татьяна Навка - рассказала, как ей живется с пресс-секретарем Путина. Она сообщила, что живут они большой семьей, так как до свадьбы с фигуристкой Дмитрий Песков был уже дважды женат. И у него, кроме их общей дочки Нади, есть также три сына и взрослая дочь.

У самого Дмитрия Пескова от первого брака с Анастасией Буденной родился сын Николай. Второй раз Песков женился в 1994 году на Екатерине Солоцинской. В этом браке родилось трое детей - сыновья Мик и Дени и дочь Елизавета.