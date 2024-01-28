Песков признался — дети для него важнее работы

В воспитании все усложнять, как и упрощать, не стоит, считает официальный представитель Кремля.

Преодолевать все проблемы, связанные с рождением и воспитанием, с введением детей в мир, учебу, работу — счастье. Хотя со временем проблем становится еще больше.

Песков не скрыл — ему приходится жертвовать семейными делами ради работы.

Но по его мнению, на самом деле дети важнее, чем работа. И это понимание приходит с годами.

Дети

По данным СМИ, у Дмитрия Пескова пятеро детей.

Ранее Песков рассказал о своем страхе. Представитель Кремля боялся за сына Николая, принявшего участие в зоне СВО на Украине.

В данный момент женат на Татьяне Навке. В 2014 году у супругов появилась дочь Надежда. Родители Нади поженились только через год после ее рождения.

Также Татьяна Навка рассказала, как ей живется с пресс-секретарем Путина. Она сообщила, что живут они большой семьей, так как до свадьбы с фигуристкой Дмитрий Песков был уже дважды женат. И у него, кроме их общей дочки Нади, есть также три сына и взрослая дочь.

У самого Дмитрия Пескова от первого брака с Анастасией Буденной родился сын Николай. Второй раз Песков женился в 1994 году на Екатерине Солоцинской. В этом браке родилось трое детей - сыновья Мик и Дени и дочь Елизавета.

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