"Как из фильма ужасов": алтайские депутаты отчитали, а потом поблагодарили главу проблемного района

Глава администрации Каменского района Иван Панченко 27 сентября стал первым среди руководителей муниципалитетов, который в рамках сессии АКЗС рассказал о ситуации в своей вотчине. Подобной практики до настоящего времени в регионе не было. Доклад главы депутаты назвали обстоятельным, но не во всем правдоподобным - слишком много проблем и претензий накопилось к властям района.

О чем докладывал глава

Иван Панченко в должности главы администрации Каменского района относительно недавно - с декабря 2020 года. Муниципалитет ему достался сложный - проблем хватает и в социальной сфере, и в ЖКХ, в дорожном хозяйстве.

Как и в целом по Алтайскому краю, Каменский район ежегодно теряет население - за 2022 год минус 1,5 тыс. человек. Всего же их на 34 населенных пункта чуть более 40 тыс.

Из позитивных моментов Панченко отметил будущее строительство городского диагностического центра, который должны возвести в Камне-на-Оби к декабрю 2025 года, ремонт ряда других соцобъектов.

Камень-на-Оби

Кроме того, в районе растет заработная плата. Чиновник заверил: к концу года ее среднее значение превысит 37 тыс. рублей.

Из проблем - отлов бродячих собак, на который нужно потратить порядка 2,5 млн рублей, а выделено в пять раз меньше. А еще убитые дороги - из 94 км дорог местного значения 75 км не отвечают техническим требованиям. Денег на их ремонт перманентно не хватает.

На этом Панченко поставил точку.

Иван Панченко, глава администрации Каменского района. предоставлено пресс-службой АКЗС.

О чем говорили депутаты

Зато депутаты - нет. Первой слово взяла коммунистка Людмила Клюшникова и сразу как отрезала.

Людмила Клюшникова,

депутат фракции КПРФ в Алтайском краевом законодательном собрании:

Если по тепловым сетям Иван Владимирович считает, что все ровно, то статистика показывает, что самые худшие показатели в Каменском районе - самый неподготовленный к отопительному периоду, с самыми большими долгами, с самыми большими теплопотерями. Со слов главы, это потому что ему досталась советская инфраструктура. Вопрос - кто не давал вам развиваться 30 лет?

Людмила Клюшникова. предоставлено пресс-службой АКЗС.

Клюшникова напомнила про состояние социальных объектов. По ее словам, гимназия №5 - в аварийном состоянии, температура в классах зимой низкая. В школе №3 окна утеплены целлофаном, утверждает депутат.

Спортивная школа в Камне-на-Оби, которая должна была после ремонта заработать 1 сентября, так и не открылась, говорит она.

Клюшникова так увлеклась, что трех отведенных минут ей не хватило для перечислений проблем злосчастного Камня.

Камень-на-Оби. vk.com/sluhkam

Людмила Клюшникова,

депутат фракции КПРФ в Алтайском краевом законодательном собрании:

Одна из основных проблем - дороги. И самая большая проблема дорога в районе нефтебазы. Там частный сектор и кладбище. Все-таки надо уважительнее относиться. По этой дороге повезут каждого каменца, включая главу Каменского района. Надо правильно расставлять приоритеты, эта дорога должна быть отремонтирована. Сейчас там ямы и ухабы.

О городском хозяйстве в красках рассказал и справедливорос Александр Молотов.

Александр Молотов,

руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду":

По улице Маяковского и Мамонтова в Камне-на-Оби ни пройти ни проехать. После нашего обращения в прокуратуру надзорные органы измерили все выбоины и пришли к выводу, что власти этими дорогами просто не занимались. Еще одна история - дом в центре города с туалетом во дворе как из фильма ужасов. Так запустили двор, что пришлось вновь обращаться в прокуратуру.

Сессия АКЗС. предоставлено пресс-службой АКЗС.

Остро высказался Молотов и по демографической ситуации, назвав сам "Камень-на-Оби" вымирающим городом. По его словам, даже в 90-е годы численность горожан была выше 40 тыс. человек.

С 2020 по 2022 год количество жителей уменьшилось более чем на 19%.

"Понятно, что факторов к тому много. Но один из основных - социально-экономическое положение жителей города, которое является, среди прочего, следствием работы местной администрации", - считает депутат.

К какому выводу пришли

О том, чем живут районы, их руководители рассказывать депутатам АКЗС теперь будут регулярно - эта обязанность официально закреплена.

Иван Панченко в этом плане стал первопроходцем. За смелость его депутаты поблагодарили. По всем же проблемным моментам предложили главе работать сообща.

В крае насчитывается порядка 10 сложных районов, по которым может возникнуть аналогичная ситуация.

Сергей Приб Источник фото: АКЗС

Сергей Приб,

руководитель фракции "Единая Россия" в Алтайском краевом законодательном собрании:

У нас есть территории, у которых свои истории многолетних проблем по несбалансированности бюджета, не эффективной работе сектора ЖКХ, по дорогам - все это мы знаем наизусть. Может собрать рабочую группу с профильными министерствами и комитетам. Проработали, выявили ряд сложностей, пути их решения. А то получается, отчетные вещи формально послушали и разошлись.

Кто следующим из глав администраций районов будет держать слово перед краевыми депутатами, пока не известно.