28 сентября
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Политика

"Как из фильма ужасов": алтайские депутаты отчитали, а потом поблагодарили главу проблемного района

Глава администрации Каменского района Иван Панченко 27 сентября стал первым среди руководителей муниципалитетов, который в рамках сессии АКЗС рассказал о ситуации в своей вотчине. Подобной практики до настоящего времени в регионе не было. Доклад главы депутаты назвали обстоятельным, но не во всем правдоподобным - слишком много проблем и претензий накопилось к властям района.

Камень-на-Оби.
Камень-на-Оби.
vk.com/sluhkam

О чем докладывал глава

Иван Панченко в должности главы администрации Каменского района относительно недавно - с декабря 2020 года. Муниципалитет ему достался сложный - проблем хватает и в социальной сфере, и в ЖКХ, в дорожном хозяйстве.

Как и в целом по Алтайскому краю, Каменский район ежегодно теряет население - за 2022 год минус 1,5 тыс. человек. Всего же их на 34 населенных пункта чуть более 40 тыс.

Из позитивных моментов Панченко отметил будущее строительство городского диагностического центра, который должны возвести в Камне-на-Оби к декабрю 2025 года, ремонт ряда других соцобъектов.

Камень-на-Оби
Камень-на-Оби

Кроме того, в районе растет заработная плата. Чиновник заверил: к концу года ее среднее значение превысит 37 тыс. рублей.

Из проблем - отлов бродячих собак, на который нужно потратить порядка 2,5 млн рублей, а выделено в пять раз меньше. А еще убитые дороги - из 94 км дорог местного значения 75 км не отвечают техническим требованиям. Денег на их ремонт перманентно не хватает.

На этом Панченко поставил точку.

Иван Панченко, глава администрации Каменского района.
Иван Панченко, глава администрации Каменского района.
предоставлено пресс-службой АКЗС.

О чем говорили депутаты

Зато депутаты - нет. Первой слово взяла коммунистка Людмила Клюшникова и сразу как отрезала.

Людмила Клюшникова,
депутат фракции КПРФ в Алтайском краевом законодательном собрании:

Если по тепловым сетям Иван Владимирович считает, что все ровно, то статистика показывает, что самые худшие показатели в Каменском районе - самый неподготовленный к отопительному периоду, с самыми большими долгами, с самыми большими теплопотерями. Со слов главы, это потому что ему досталась советская инфраструктура. Вопрос - кто не давал вам развиваться 30 лет?

Людмила Клюшникова.
Людмила Клюшникова.
предоставлено пресс-службой АКЗС.

Клюшникова напомнила про состояние социальных объектов. По ее словам, гимназия №5 - в аварийном состоянии, температура в классах зимой низкая. В школе №3 окна утеплены целлофаном, утверждает депутат.

Спортивная школа в Камне-на-Оби, которая должна была после ремонта заработать 1 сентября, так и не открылась, говорит она.

Клюшникова так увлеклась, что трех отведенных минут ей не хватило для перечислений проблем злосчастного Камня.

Камень-на-Оби.
Камень-на-Оби.
vk.com/sluhkam

Людмила Клюшникова,
депутат фракции КПРФ в Алтайском краевом законодательном собрании:

Одна из основных проблем - дороги. И самая большая проблема дорога в районе нефтебазы. Там частный сектор и кладбище. Все-таки надо уважительнее относиться. По этой дороге повезут каждого каменца, включая главу Каменского района. Надо правильно расставлять приоритеты, эта дорога должна быть отремонтирована. Сейчас там ямы и ухабы.

О городском хозяйстве в красках рассказал и справедливорос Александр Молотов.

Александр Молотов,
руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду":

По улице Маяковского и Мамонтова в Камне-на-Оби ни пройти ни проехать. После нашего обращения в прокуратуру надзорные органы измерили все выбоины и пришли к выводу, что власти этими дорогами просто не занимались. Еще одна история - дом в центре города с туалетом во дворе как из фильма ужасов. Так запустили двор, что пришлось вновь обращаться в прокуратуру.

Сессия АКЗС.
Сессия АКЗС.
предоставлено пресс-службой АКЗС.

Остро высказался Молотов и по демографической ситуации, назвав сам "Камень-на-Оби" вымирающим городом. По его словам, даже в 90-е годы численность горожан была выше 40 тыс. человек.

С 2020 по 2022 год количество жителей уменьшилось более чем на 19%.

"Понятно, что факторов к тому много. Но один из основных - социально-экономическое положение жителей города, которое является, среди прочего, следствием работы местной администрации", - считает депутат.

К какому выводу пришли

О том, чем живут районы, их руководители рассказывать депутатам АКЗС теперь будут регулярно - эта обязанность официально закреплена.

Иван Панченко в этом плане стал первопроходцем. За смелость его депутаты поблагодарили. По всем же проблемным моментам предложили главе работать сообща.

В крае насчитывается порядка 10 сложных районов, по которым может возникнуть аналогичная ситуация.

Сергей Приб
Сергей Приб
Источник фото: АКЗС

Сергей Приб,
руководитель фракции "Единая Россия" в Алтайском краевом законодательном собрании:

У нас есть территории, у которых свои истории многолетних проблем по несбалансированности бюджета, не эффективной работе сектора ЖКХ, по дорогам - все это мы знаем наизусть. Может собрать рабочую группу с профильными министерствами и комитетам. Проработали, выявили ряд сложностей, пути их решения. А то получается, отчетные вещи формально послушали и разошлись.

Кто следующим из глав администраций районов будет держать слово перед краевыми депутатами, пока не известно.

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