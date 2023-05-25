Первые реакции на отчет губернатора края Виктора Томенко

Результаты работы Виктора Томенко впечатляют. Во-первых, за последние 5 лет валовый региональный продукт вырос более чем в 2 раза и практически достиг 1 трлн рублей. При этом хорошие темпы набраны по индексу промышленного производства. Несмотря на пандемию и санкционнное давление, экономика Алтайского края постоянно прирастала, как правило, выше среднероссийских показателей. Так, за 2022 год Алтайский край показал рост экономики, тогда как в целом по России темпы роста сократились.

Во-вторых, квинтэссенция роста экономики представлена в росте заработной платы. Каждый год губернаторского срока Алтайский край отличался ростом средней заработной платы. Средняя заработная плата достигла 40 тыс. рублей. По темпам роста Алтайский край вошел в 10 лучших регионов России и выполнил все индикаторы Указов Президента Российской Федерации.

В-третьих, экономический рост выразился в бюджетных показателях и особенно в налоговых поступлениях. Консолидированный бюджет Алтайского края приблизился к 200 млрд рублей и в текущем году должен перевалить за эту цифру. При этом, несмотря на все трудности наблюдается рост собственных доходов, включая налоговые поступления. Это свидетельствует о развитии деловой активности, создании и развитии новых производств.

Три аспекта в послании губернатора, которые хотелось бы особо отметить.

Первый – честность и искренность. Губернатор прямо говорит о проблемах с кадрами в медицине, о сельском хозяйстве, необходимости роста доходов населения, миграционных процессах. Откровенный разговор мы услышали по всем ключевым отраслям – промышленности, строительству, жизни на селе. Уделено внимание и участникам СВО, и нашим уважаемым педагогам.

Второй – устремленность в будущее. Все проблемы Виктор Томенко видит в горизонте их решения. Поэтому это послание о возможностях и перспективах, о точках роста и управленческих решениях. Томенко – оптимист: только вперед и вверх. У Виктора Петровича мышление государственного деятеля, стратега: новый зерновой коридор, регион №1 на рынке сельхозмашиностроения, развитие «фармополиса», Алтайский край как центр оздоровительного туризма. Правильные и перспективные амбиции!

Третий – профессиональная и командная работа. Мне запомнились слова Виктора Петровича про то, что справимся вместе! Внешние обстоятельства, коронавирус и санкции только сплотили людей. А кризисные явления, на самом деле, это новые возможности! Алтайский край пользуется ими в полной мере: «перезагружает» экономику, перенастраивает логистику, открывает новые рынки сбыта, конкурирует за федеральные ресурсы, ищет новые точки роста, наращивает экспорт продукции.