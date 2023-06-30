Пенсии, зарплаты и ОСАГО. Что изменится в жизни жителей Алтайского края и других россиян в июле 2023 года

Рассказываем о нововведениях июля 2023 года, которые отразятся на жителях Алтайского края и других регионов России.

Новые правила ОСАГО

С 15 июля можно будет урегулировать страховой случай по договору ОСАГО дистанционно, через портал Госуслуг, а также на сайте или в мобильной приложении страховой компании. Теперь потерпевший сможет использовать для подписания заявления неквалифицированную электронную подпись, которая создается на «Госуслугах». Во всех остальных случаях ему понадобится усиленная квалифицированная цифровая подпись.

Кроме того, по соглашению сторон можно будет провести осмотр поврежденного автомобиля удаленно. Для этого понадобятся видео- и фотоматериалы, которые участники ДТП направят страховщику в электронном формате.

Автомобили, парковка. altapress.ru

Повышение пенсий

С 1 июля в России вырастут пенсии, но только у некоторых категорий граждан:

тех, кому в июне исполнилось 80 лет — на 7500 рублей);

переставших работать в предыдущие месяцы (им вернут всю предыдущую индексацию выплат);

предоставивших в мае дополнительные документы для учета нового стажа.

Также для российских граждан которые уехали за границу, упростят способ подтверждения права на пенсию. Они смогут это сделать при помощи портала Госуслуг.

Пенсия. Пожилая женщина. СС0

Электронные документы из налоговой

Теперь налогоплательщики с помощью Единого портала государственных услуг смогут отправлять документы в налоговые органы, а затем получать налоговые уведомления в личном кабинете.

Чтобы получать документы из налоговых органов в личном кабинете на портале «Госуслуги», пользователю достаточно всего лишь подать соответствующее заявление.

Налоги. Налоговая служба. ФНС.

Компенсация расходов на оплату ЖКУ и детских садов

С 1 июля по всей России вводится единый порядок оформления компенсаций расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, а также родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреждениях. Это связано с техническими моментами — упрощается перечень документов, которые нужны для получения льгот. Большую часть документов государственные органы станут самостоятельно запрашивать друг у друга.

Заявления по обеим компенсациям можно подать через Госуслуги, в МФЦ или другими способами. Решение по первой примут в течение 10 рабочих дней, по второй — в пределах 6 рабочих дней.

Квитанция на оплату ЖКХ. altapress.ru

Максимальные ставки по кредитам снизятся

Максимальная ежедневная процентная ставка по потребительскому кредиту снизится. Банки смогут получать в день не более 0,8% - вместо прежнего 1%. Таким образом, максимальная плата по полной стоимости кредита уменьшится с 365% до 292% годовых. Так, если клиент оформил потребительский кредит на срок до одного года, итоговая сумма выплаты не должна превышать 130% от взятой ссуды - вместо до 150% годовых.

Также ставки снижены по микрокредитам. Если человек берет не больше 10 тыс. рублей на срок до 15 дней, ставка в день не должна превышать 1% в сутки, а максимальные процент и комиссия теперь не должны быть больше 15% - вместо 30% ранее.

Кредит. СС0

Ликвидировать малый бизнес станет проще

С июля сокращаются сроки, а также упрощается процедура ликвидации юридических лиц из числа малого и среднего бизнеса. Это станет возможно при условии, что увольняемые работники получили все положенные выплаты и местоположение компании позволяет соблюдать все необходимые условия.

Также субъект МСП должен заранее погасить долги по налогам, не иметь на балансе недвижимость и транспорт, не являться плательщиком НДС, не иметь записей о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ и не находиться в процессе ликвидации, реорганизации, исключения из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа.

Чтобы воспользоваться возможностями упрощенной процедуры юридическое лицо должно подать заявление. При отсутствии возражений со стороны кредиторов, ФНС России исключит компанию из ЕГРЮЛ через 3,5 месяца.

Бизнес. СС0.

Налог на газировки

С июля 2023 года в России вводят акциз на сахаросодержащие напитки в размере 7 руб. за литр. Под акциз подпадают безалкогольные напитки с добавлением сахара и других подсластителей, содержание которых превышает пять грамм на 100 мл напитка. В список также входят напитки на спиртосодержащем сырье с объемной долей этилового спирта не более 1,2%. К подакцизным товарам также относятся напитки, изготовленные с использованием питьевой или минеральной воды, с объемной долей этилового спирта не более 0,5%.

Специализированные напитки, прошедшие госрегистрацию и включенные в единый реестр специализированной пищевой продукции, подпадать под акциз не будут, также как и напитки брожения, квасы с содержанием этилового спирта от 0,5 до 1,2% включительно, нектары, соки, морсы и сокосодержащие напитки.

Газировка. Напиток СС0

Социальные выплаты будут начислять на карту «Мир»

С июля в России некоторые социальные выплаты будут проводить по новым принципам. Так, компенсации тем, кто пострадал в результате аварий на производстве или от профессиональных заболеваний, станут начислять только на карты платежной системы «Мир».

Это требование вступило в силу еще в начале 2023 года, однако закон предусматривал переходный период в течение полугода - этот срок истекает как раз 1 июля.

Если получатель еще не является обладателем карты «Мир», то ее можно оформить в любом банке. После получения новые реквизиты нужно обязательно предоставить в региональное отделение СФР.

Карта "Мир". Источник: nspk.ru.

Кому повысят зарплаты

В регионах России ожидается повышение заработных плат для представителей некоторых профессий и сотрудников бюджетных организаций. Размер прибавки будет зависеть от направления их деятельности и места проживания.

Наиболее ощутимая прибавка ожидает тех, кто посвятил свою жизнь медицине, науке, помощи другим людям и обучению детей. Таким образом, индексация коснется врачей, медсестер, работников социальных служб и сотрудников учреждений культуры. Им повысят зарплаты на 8-10% в зависимости от рода деятельности и квалификации. Зарплаты научных сотрудников вырастут на 9%, преподавателей вузов — на 9,9%, а педагогов, занимающихся обучением детей-сирот, — на 8,9%.

Сбережения. Деньги. Вклады. ru.freepik.com

Доплаты получат и медики, работающие в Алтайском крае. На прибавку смогут рассчитывать молодые специалисты и опытные врачи-наставники. Каждый месяц врачам начнут начислять по 9 тыс. рублей к зарплате, а фельдшерам и медсестрам — по 6 тыс. рублей.