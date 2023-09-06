Педагоги Алтайского края высказались в поддержку Виктора Томенко

«Мы, педагоги Алтайского края, самоотверженно трудимся на благо нашего региона. Как никто другой мы заинтересованы в том, чтобы край и дальше развивался, процветал, чтобы наши воспитанники гордились регионом, стремились жить и трудиться на алтайской земле, продолжая его лучшие традиции.

От лица педагогов края мы выражаем поддержку Виктору Петровичу Томенко и его команде.

Мы уверены — будущее нашего региона в надежных руках. В регионе сегодня многое делается для поддержки педагогов. Педагогическим работникам, работающим в сельских образовательных организациях, компенсируются расходы на оплату жилого помещения, отопления и освещения. В Алтайском крае педагогам предоставляется уникальная возможность пройти санаторно-курортное лечение абсолютно бесплатно, за счет краевого бюджета. Общаясь с коллегами из других регионов, мы с гордостью говорим о всех мерах поддержки, оказываемых педагогам.

Наши молодые коллеги, вливаясь в большую педагогическую семью, также отмечают, что поддержка со стороны региона ощутима и значима при выборе дальнейшего места трудоустройства. Так осуществляется выплата стипендий имени А.П. Щекотинского студентам педагогических вузов, прошедшим длительные педагогические практики в школах, испытывающих дефицит кадровой обеспеченности. Выпускникам педагогических организаций предоставляются из средств регионального бюджета при трудоустройстве в малочисленные сельские школы Алтайского края единовременные выплаты.

Значимо, что в регионе введен ряд конкурсов для педагогов, предусматривающих хорошее денежное вознаграждение. Это премия для лучших педагогических работников краевых государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, премия имени С.П. Титова.

Благодарим Вас, Виктор Петрович, что Вы стали инициатором учреждения дополнительной премии, приуроченной специально к Году педагога и наставника.

Вы всегда откликаетесь на инициативы, которые рождаются в педагогических сообществах. Мы это чувствуем! Для нас это важно! Так, например, Вы поддержали идею с введением закона о статусе педагогического работника в Алтайском крае, приняли решение отмечать лучших педагогов дополнительным знаком отличия «Почетный педагогический работник Алтайского края», который учрежден в целях признания вклада в развитие системы образования Алтайского края, повышения её роли и авторитета.

Нам радостно наблюдать, что в крае идет планомерное обновление детских садов, школ. Мы видим модернизированные образовательные пространства, которые вдохновляют нас творить, реализовывать новые идеи, мечтать. Детям не хочется покидать школу после уроков, поэтому они с удовольствием остаются на внеурочные занятия. Благодаря этой работе жители городов и сел Алтайского края чувствуют внимание и поддержку, видят перспективу для своих детей.

Сохранить то, что достигнуто, держать регион в надежных руках крепкого хозяйственника и неравнодушного человека способен Виктор Томенко.

Мы призываем всех на предстоящих выборах губернатора Алтайского края отдать свои голоса за Виктора Петровича Томенко».

АКОО «Клуб лауреатов премии Губернатора Алтайского края имени С.П. Титова»

«Ассоциации лучших школ Алтая»

Алтайская краевая общественная организация участников конкурса «Учитель года Алтая»

Ассоциация молодых педагогов Алтайского края

Публикация оплачена за счет средств избирательного фонда кандидата на должность Губернатора Алтайского края Томенко Виктора Петровича.