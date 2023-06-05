7 июня
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Политика

Партии на старте. В Алтайском крае ожидается высокая конкуренция за подписи мундепов

АКЗС 6 июня должно принять решение о старте избирательной кампании по выборам губернатора Алтайского края. Политические эксперты предсказывают массовый ажиотаж в погоне за преодолением муниципального фильтра.

Выборы.
Выборы.
Стас Хазиев

Кампания начинается

Алтайское Заксобрание 6 июня соберется на внеплановую сессию. В ходе нее депутаты должны будут назначить губернаторские выборы, а также установить дату голосования. Ожидается, что выборы пройдут в единый день голосования 10 сентября.

В течение пяти дней официальное решение должно быть опубликовано в «Алтайской правде». Таким образом, к концу недели все необходимые законодательные процедуры завершатся. Партии могут организовывать конференции, выдвигать своих кандидатов в губернаторы и начинать сбор подписей муниципальных депутатов, т.е. проходить пресловутый «муниципальный фильтр» - один из самых высоких в стране.

Выборы.
Выборы.
Михаил Хаустов

Мнение эксперта

Политолог Константин Лукин со ссылкой на свои источники сообщил, что на участие в губернаторской кампании в Алтайском крае претендуют все крупные федеральные партии, а также, якобы, целый рой «маленьких» партий. По его словам, «растягивать старт» ни одной политической силе в регионе не выгодно.

«Чем быстрее выдвинешь кандидата – тем быстрее начнешь собирать подписи. Логично, что тем выше шанс собрать необходимый их объем. Ведь по закону в «зачет» идет только тот автограф народного избранника, который был проставлен и заверен у нотариуса первым. Все, на самом деле, будут решать считанные дни. А те, кто задержится – рискуют опоздать. Так что не удивлюсь, если в краевом избиркоме на днях случится большой ажиотаж.» - отмечает Лукин.

Выборы.
Выборы.
Олег Богданов

Напомним, ранее эксперты и сами депутаты оппозиционных партий признавали, что без договоренностей с «Единой Россией» даже федеральным партиям пройти 7% муниципальный фильтр будет крайне непросто. «Свободных» от партийных или политических обязательств депутатов в Алтайском крае мало, а самовыдвиженцы практически полностью лояльны «партии власти». Поэтому будущим кандидатам от партий уже приходится усиленно договариваться в чиновничьих кабинетах о своем месте в избирательном бюллетене.

Ранее "Справедливая Россия - За правду" вслед за КПРФ вносила на рассмотрение депутатов АКЗС закон о снижении муниципального барьера, однако "провести" закон в обоих случаях не получилось.

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