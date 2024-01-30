Озерная рыбка, соус из лисичек, арктическая малина: чем отобедал Путин во время встреч с лидерами других стран

Принимающая сторона "накрывает поляну". Altapress.ru решил вспомнить, какие изысканные блюда присутствовали на таких деловых ужинах.
Княженика
Так, в 2019 году после рабочей встречи президент РФ Владимир Путин и глава Финляндии Саули Ниинисте пообедали в ресторане «Вальхалла». В меню лидеров двух стран была финская озерная рыба, суп из топинамбура и утиная грудка с соусом из лисичек. На десерт подали свежие ягоды из летней резиденции президента Финляндии и сорбет из княженики —арктической малины.
Икра вприкуску
В 2018 году президент РФ Владимир Путин напек блинов с красной икрой на «Улице Дальнего Востока».
В павильоне «Русские морепродукты и русский рынок» повара предложили Владимиру Путину и Си Цзиньпину надеть фартуки и самим приготовить блины, а затем на выбор наполнить их представленными на выставке морепродуктами региона.
Российский и китайский лидеры принялись печь блины и дегустировать свои кулинарные творения вприкуску с черной и красной икрой и под водочку.
Морские гребешки
Накануне на рабочем обеде Владимира Путина, Александра Лукашенко и других гостей были картофельные пончики и морские гребешки.
Помимо этого Александр Лукашенко и другие участники заседания Высшего госсовета Союзного государства отведали форель, маринованную в бруснике со сметаной, угольную треску с пюре из зеленого горошка, антрекот из говядины с овощами гриль.
На десерт подали щербет из облепихи с апельсином и мусс из печеного яблока в карамели с лавандовым мороженым.
Участники Госсовета также смогли попробовать российские вина: "Усадьба Дивноморское. Восточный склон" урожая 2021 года и "Усадьба Дивноморское. Сира" урожая 2020 года.
Рабочий обед прошел в Константиновском дворце, до этого там прошло заседание.
Особое мнение
Иосиф Сталин, Леонид Брежнев и Михаил Горбачев любили блины, рассказал в 2021 году кремлевский шеф-повар Анатолий Галкин.
На Масленицу в Кремле всегда готовят это блюдо и подают его с рыбой и икрой, а также медом и сметаной.
Сталин предпочитал блины с вареньем из грецких орехов и кизила — их подавала бабушка шеф-повара, работавшая поваром на даче советского вождя.
Брежневу нравились сдобные блины на дрожжах — толстые и «ноздрястые».
«Любил он их есть с черной икоркой, под "Зубровочку"», — раскрыл его предпочтения Галкин.
Горбачев же заказывал тонкие блины с топленым маслом и сметаной и ел их с икрой и семгой. Для него везли лучшую рыбу из Мурманска.
Также повар Путина рассказал, какое «первое» предпочитает президент. Выяснилось, что это борщ. Также президент любит хорошие котлеты, баранину, телятину, может и рыбы съесть кусочек.
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