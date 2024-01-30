Озерная рыбка, соус из лисичек, арктическая малина: чем отобедал Путин во время встреч с лидерами других стран

Во время рабочих встреч глав государств вовсю стараются шеф-повара — как правило, после переговоров начинается вторая часть протокола. И это немаловажная часть переговорного процесса.

Принимающая сторона "накрывает поляну". Altapress.ru решил вспомнить, какие изысканные блюда присутствовали на таких деловых ужинах.

Княженика

Так, в 2019 году после рабочей встречи президент РФ Владимир Путин и глава Финляндии Саули Ниинисте пообедали в ресторане «Вальхалла». В меню лидеров двух стран была финская озерная рыба, суп из топинамбура и утиная грудка с соусом из лисичек. На десерт подали свежие ягоды из летней резиденции президента Финляндии и сорбет из княженики —арктической малины.

Владимир Путин и Саули Ниинистё на катере отправились к причалу крепости Свеаборг. kremlin.ru

Икра вприкуску

В 2018 году президент РФ Владимир Путин напек блинов с красной икрой на «Улице Дальнего Востока».

В павильоне «Русские морепродукты и русский рынок» повара предложили Владимиру Путину и Си Цзиньпину надеть фартуки и самим приготовить блины, а затем на выбор наполнить их представленными на выставке морепродуктами региона.

Российский и китайский лидеры принялись печь блины и дегустировать свои кулинарные творения вприкуску с черной и красной икрой и под водочку.

Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин. kremlin.ru

Морские гребешки

Накануне на рабочем обеде Владимира Путина, Александра Лукашенко и других гостей были картофельные пончики и морские гребешки.

Помимо этого Александр Лукашенко и другие участники заседания Высшего госсовета Союзного государства отведали форель, маринованную в бруснике со сметаной, угольную треску с пюре из зеленого горошка, антрекот из говядины с овощами гриль.

На десерт подали щербет из облепихи с апельсином и мусс из печеного яблока в карамели с лавандовым мороженым.

Участники Госсовета также смогли попробовать российские вина: "Усадьба Дивноморское. Восточный склон" урожая 2021 года и "Усадьба Дивноморское. Сира" урожая 2020 года.

Рабочий обед прошел в Константиновском дворце, до этого там прошло заседание.

Особое мнение

Иосиф Сталин, Леонид Брежнев и Михаил Горбачев любили блины, рассказал в 2021 году кремлевский шеф-повар Анатолий Галкин.

На Масленицу в Кремле всегда готовят это блюдо и подают его с рыбой и икрой, а также медом и сметаной.

Сталин предпочитал блины с вареньем из грецких орехов и кизила — их подавала бабушка шеф-повара, работавшая поваром на даче советского вождя.

Брежневу нравились сдобные блины на дрожжах — толстые и «ноздрястые».

«Любил он их есть с черной икоркой, под "Зубровочку"», — раскрыл его предпочтения Галкин.

Горбачев же заказывал тонкие блины с топленым маслом и сметаной и ел их с икрой и семгой. Для него везли лучшую рыбу из Мурманска.

Также повар Путина рассказал, какое «первое» предпочитает президент. Выяснилось, что это борщ. Также президент любит хорошие котлеты, баранину, телятину, может и рыбы съесть кусочек.

Самое важное - в нашем Telegram-канале