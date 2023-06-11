Отменили бесплатное выступление «Зверей» на Дворцовой площади

Вместо «Зверей» выступят «Чиж & Co» и «Джанго».
Дело в том, что депутат заксобрания города Константин Чебыкин обратился к прокурору Санкт-Петербурга с просьбой запретить выступление «Зверей».
По словам народного избранника, солист группы Роман Билык неоднократно критиковал решение властей начать спецоперацию.
В петербургском комитете по культуре заявили, что Смольный не успел заключить договор с артистами, указывает Газета.Ru.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге снимают фильм с лидером группы «Звери».