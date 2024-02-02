Открытый и содержательный диалог: доверенные лица в Алтайском крае рассказали о встрече с Владимиром Путиным

Первым мероприятием Владимира Путина в качестве зарегистрированного кандидата в президенты стала встреча с доверенными лицами. Она прошла 31 января в Москве. В мероприятии приняли участие три представителя Алтайского края.

Как рассказала руководитель алтайского штаба «Российских студенческих отрядов» Маргарита Барсукова, накануне все доверенные лица встретились в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации для обсуждения предложений, наказов для кандидата.

«Говорили о работе доверенных лиц, о правовом статусе, проведении приема граждан и юридических нормах. Большая часть инициатив, которые мы обсудили и затем озвучили на встрече, была поддержана Владимиром Путиным. Многие инициативы очень актуальны для Алтайского края. В частности, много говорили о поддержке «земских» программ. Эти проекты реализуются и у нас в регионе, их расширение и продвижение помогло бы закрыть очень многие непростые вопросы», - сказала Маргарита Барсукова.

Одним из таких предложений стало создание программы «Земский работник культуры». Идея создания проекта обсуждается последние несколько лет. Программа призвана привлечь в малые города и села больше специалистов.

Руководитель реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Журавлики» Ирина Яковенко отметила, что Владимир Путин поддержал предложение о продлении льгот на выплаты страховых взносов для социально-ориентированных НКО.

«Это очень важное предложение. В 2024 году действие единого пониженного тарифа страховых взносов для этой категории перестает действовать, но мера очень востребованная», - сказала общественница.

На встрече также обсудили темы детства и воспитания подрастающего поколения. Владимиру Путину высказали предложение создать Кодекс детства РФ, который объединит и выстроит в единую систему все законы, все нормативные акты, касающиеся детей.

«Нужно сказать, что вообще подробно остановились на теме патриотизма, воспитания. Люди высказывали очень хорошие и правильные пожелания и Владимир Владимирович очень живо на них реагировал. Абсолютно согласна, что в воспитании должны быть главные, можно сказать, нерушимые, точки - это любовь к совей семье, любовь к Родине», - добавила Ирина Яковенко.

Отдельно обсудили вопросы специальной военной операции и поддержки участников СВО. Одно из предложений - создать единый «навигатор услуг» для них. Владимир Путин с этим согласился.

«Завершая встречу, Владимир Путин сказал: «У каждого свой участок борьбы за Родину». Это очень правильно. На встрече мы все чувствовали себя одной командой, командой нашей страны. Несмотря на то, что все мы заняты в разных отраслях, все мы хотим одного – процветания и развития нашей страны. И будем прилагать к этому все усилия во главе с нашим лидером», - сказала по итогам встречи заслуженная артистка России Виктория Гальцева.

Напомним, выборы президента России пройдут 15-17 марта 2024 года. На данный момент Центральная избирательная комиссия зарегистрировала следующих кандидатов: это глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий, вице-спикер Госдумы, член партии «Новые люди» Владислав Даванков, депутат Госдумы (фракция КПРФ) Николай Харитонов. Действующий президент страны Владимир Путин зарегистрирован как самовыдвиженец.

Ранее сообщалось, что в избирательном штабе Владимира Путина начались приемы граждан доверенными лицами.

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