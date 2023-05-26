Отчет губернатора, увеличение бюджета и приюты для собак: что важного для региона было принято на майской сессии АКЗС

25 мая в Барнауле прошла 20 сессия Алтайского краевого законодательного собрания. Темы обсуждения крайне важные — это и отчет губернатора по работе за прошлый год, и корректировка бюджета, и помощь бизнесу, и функционирование приютов для животных, и многое другое. О том, как это коснется жителей региона, читайте в материале altapress.ru.

Отчет губернатора

Глава региона выступил с отчетов в концертном зале «Сибирь». Послушать, как работало правительство края в прошедшем году, собрались депутаты, районые власти, общественники.

Виктор Томенко обозначил основные векторы развития Алтайского края не только за 2022 год, но и за всю прошедшую пятилетку.

Среди главных тем — медицина. В 2022 году построено 18 фельдшерско-акушерских пунктов. Открыты 2 новых кардиологических отделения и одно пульмонологическое. В фельдшерско-акушерские пункты поставлено 110 электрокардиографов.

По сравнению с 2021 годом более чем на 7,5% увеличился объем оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

Продолжена работа по повышению доступности и качества образовательных услуг.

В 2022 году введено шесть детских садов. Обеспечена почти 100% доступность мест в детсадах для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет.

Создано более 900 новых мест дополнительного образования в общеобразовательных организациях, 12 мастерских на базе шести профессиональных образовательных организаций.

Индекс производства продукции сельского хозяйства составил 103,8%, объем валовой продукции — 267,5 млрд рублей. Собрано более 5,6 млн тонн зерна в весе после доработки, что на 1,3% выше уровня 2021 года и на 17,2% выше среднего пятилетнего уровня.

Алтайский край сохранил лидирующие позиции в Российской Федерации по производству яровой пшеницы, гречихи и овса.

Есть успехи и в отраслях промышленности. Увеличено производство по стратегически важным направлениям: в вагоностроении (в 1,3 раза), в производстве одежды (в 1,6 раза), в производстве лекарственных средств (на 13,4%).

Доходы консолидированного бюджета увеличились относительно уровня 2021 года на 7,2% и составили 185,8 млрд рублей. Собственные доходы выросли на 10,1% и превысили 105 млрд рублей. Сохраняется социальная направленность бюджета.

На реализацию мероприятий национальных проектов направлено 23,5 млрд рублей, что на четверть больше, чем в 2021 году.

Подводя итоги доклада, председатель краевого парламента выразил уверенность в позитивном развитии региона.

Виктор Томенко. Фото предоставлено пресс-службой АКЗС.

Глядя на все, что уже сделано, есть уверенность, что поставленные масштабные задачи будут выполнены. У нас есть четкое видение всех процессов, есть экономическая и финансовая основа для того, чтобы решить эти большие задачи, — резюмировал спикер АКЗС.

Большинством голосов депутаты поддержали отчет губернатора.

Увеличение бюджета

Еще одной важной частью майской сессии стала корректировка краевого бюджета. Объем доходов был увеличен на 2,5 млрд рублей и теперь составляет 147,1 млрд рублей. Расходы региональной казны увеличены на 8,4 млрд.

Дополнительные средства из бюджета пойдут на:

реализацию краевой адресной инвестиционной программы;

развитие коммунальной инфраструктуры;

приобретение лекарственных средств и оборудования для медицинских организаций;

увеличение дорожного фонда региона;

модернизацию инфраструктуры ЖКХ;

помощь льготным категориям населения при догазификации;

обеспечение лекарствами;

развитие физкультуры и спорта;

летний отдых детей.

На прошлой сессии по инициативе губернатора были приняты изменения в закон о статусе «детей войны», и там были предусмотрены ежегодные выплаты ко Дню Победы. Теперь средства на эти цели, 170 млн рублей, закреплены в бюджете, — отметил Антон Васильев, председатель комитета АКЗС по бюджетной, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям.

Депутаты АКЗС единогласно поддержали внесение изменений в закон о краевом бюджете Алтайского края на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.

Штрафы за самовыгул животных

В ходе сессии АКЗС 25 мая депутаты приняли в первом чтении изменения в краевой закон, предусматривающие санкции за несоблюдение требований к содержанию и выгулу домашних животных.

Так штраф в размере от 2 до 3 тыс. рублей предусмотрен для граждан за содержание и кормление домашних животных в нежилых помещениях многоэтажек и на придомовых территориях, а также на предприятиях вне специально оборудованных мест.

Владелец домашнего животного также может быть оштрафован за то, что его питомец повредил элементы благоустройства или цветники.

Санкция может быть наложена за выгул собаки без поводка или самовыгул животного.

Хозяина также могут оштрафовать за то, что он доверил выгул питомца тому, кто в силу возраста или физического развития не способен контролировать действия собак, и в ряде других случаев.

Если же домашнее животное причинило вред жизни и здоровью граждан (и если причиненные повреждения не подпадают под действие более серьезных статей), владелец животного будет оштрафован на 5 тыс. рублей.

Отметим, что перед вторым чтением законопроекта планируется провести заседание рабочей группы по доработке документа с учетом предложений муниципалитетов.

Функционирование приютов

Еще один важный вопрос майской сессии касался работы приютов для животных. По инициативе комитета АКЗС по аграрной политике, природопользованию и экологии и прокурора Алтайского края срок содержания собак в них теперь будет сокращен.

Мы изучили правоприменительную практику других субъектов страны по поводу приютов. Ни в одном регионе на содержание собаки в приюте не отводится столько дней, как в Алтайском крае. А это делается на средства краевого бюджета. В среднем по России этот срок составляет 20-21 день, поэтому мы предложили сократить время пребывания животного в приюте с 45 дней до 21 дня, — рассказал председатель профильного комитета Сергей Серов.

25 мая в Барнауле прошла 20 сессия Алтайского краевого законодательного собрания. Фото предоставлено пресс-службой АКЗС.

Сейчас в Алтайском крае работает семь приютов, через них проходит порядка 2 тыс. собак в год. За счет сокращения срока содержания животных в приютах и экономии средств получится дополнительно простерилизовать порядка 500 животных.

Председатель комитета сообщил, что перед принятием законопроект обсудили с органами местного самоуправления и приютами и нашли полную поддержку.

Депутаты поддержали проект закона в двух чтениях. Профильный комитет продолжит работу по совершенствованию законодательства в области обращения с животными.

Помощь бизнесу

Изменения в законы о предпринимательской деятельности на сессии были представлены профильным управлением Алтайского края.

Первый блок поправок закрепляет возможность трехлетней рассрочки при реализации предпринимателями права приоритетного выкупа арендуемого ими движимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности.

Раньше приоритетное право выкупа распространялось только на недвижимое имущество.

Другое изменение в предлагаемом пакете поправок касается торговли алкогольной продукцией.

В апреле 2023 года на федеральном уровне внесли изменения, согласно которым с 15 января 2024 года для предпринимателей отменяется обязанность декларировать объемы розничных продаж пива, сидра, пуаре, медовухи.

Теперь аналогичные поправки внесены и в краевой отраслевой документ.

Поддержка медиков

С важной инициативой на майской сессии АКЗС выступил комитет по здравоохранению. Он предложил законодательно закрепить порядок первоочередного предоставления мест в детских садах детям медиков.

Сейчас льготы при зачислении в дошкольные организации имеют дети военнослужащих, пожарных, многодетных родителей, инвалидов, одиноких матерей и другие.

Однако, как подчеркивают разработчики законопроекта, законодательством России не предусмотрена аналогичная возможность для детей медицинских работников, которые в некоторых случаях осуществляют свою профессиональную деятельность в экстремальных условиях.

По последним данным в медицинских организациях Алтайского края трудятся 89 специалистов, чьи дети нуждаются в предоставлении мест в детсады.

В 2022 году таких сотрудников было 98, а в 2021 году — 356.

Несмотря на снижение нуждаемости медицинских работников в предоставлении мест в дошкольных образовательных учреждениях края, системно эту проблему пока решить не удается, — констатировал председатель комитета АКЗС по здравоохранению Владимир Лещенко.

25 мая в Барнауле прошла 20 сессия Алтайского краевого законодательного собрания. Фото предоставлено пресс-службой АКЗС.

По его мнению, право на первоочередной прием детей медиков в детские сады и ясли даст медицинским работникам возможность максимально оперативно вернуться к работе.