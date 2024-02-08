12 февраля
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Политика

От российского гражданства отказался миллиардер из списка Forbes

Бизнесмен Василий Анисимов отказался от российского гражданства.

Флаг Росси, флаг РФ.
Флаг Росси, флаг РФ.
unsplash.com.

Таким образом он стал седьмым российским миллиардером, который вышел из гражданства России, сообщает Forbes.

У него есть гражданства Хорватии и Доминики.

Это бывший партнер Алишера Усманова, напоминает ura.ru.

С 2010 по 2022 годы Анисимов был президентом Федерации дзюдо России. Forbes оценивает его состояние в 1,6 млрд долларов. Также есть бизнес в Казахстане и Африке, а в 2022 году он занялся недвижимостью в ОАЭ.

Ранее российский миллиардер проиграл суд аукционному дому. Дмитрий Рыболовлев проиграл гражданский иск против Sotheby's.

Миллиардер обвинял дом в содействии завышению цен на произведения искусства, которые он приобрел.

Присяжные вынесли решение в пользу Sotheby's по всем пунктам.

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