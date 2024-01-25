26 января
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Политика

Остались в сохранности черные ящики упавшего самолета Ил-76

В Белгородской области черные ящики российского транспортника Ил-76 остались в сохранности, поделился с РИА Новости представитель экстренных служб.

Ил-76 под Белгородом.
Ил-76 под Белгородом.
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"Обнаружены оба черных ящика — прибор регистрации параметров самолета и речевой самописец", — сказал собеседник агентства.

Бортовые самописцы находились в хвостовой части самолета, теперь они переданы следователям.

Российский военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен, сбили ВСУ 24 января на территории Белгородской области. Трое сопровождающих и шесть членов экипажа самолета также не выжили.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отметил, что экипаж действовал профессионально и самоотверженно, мирные жители не пострадали.

Российские военные зафиксировали пуск двух зенитных ракет с территории Харьковской области перед крушением Ил-76.

Киев знал об обмене военнопленных, который должен был состояться в среду на границе Белгородской и Сумской областей — подчеркнули Минобороны.

Радмила Бичакова

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