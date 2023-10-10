Опубликовано видео расстрела боевиками участников фестиваля в Израиле

Видно, как участники фестиваля пытаются уехать на автомобиле с места проведения фестиваля.
На пути их встретили палестинские радикалы с автоматами. Боевики начали беспорядочную стрельбу по машине, указывает LIFE.
О судьбе пассажиров ничего не сообщается.
Между тем СМИ сообщают, что в числе заложников — россияне, китайцы. Один гражданин России числится погибшим в Израиле после нападения ХАМАС. Еще четверо пропали без вести.
Всего поступило девять обращений от родственников российских граждан, с которыми невозможно связаться.
Что произошло
Во время атаки на Израиль 7 октября бойцы ХАМАС напали на фестиваль электронной музыки Nature Party. Радикалы похитили около 40 человек. На месте проведения фестиваля обнаружено по меньшей 260 тел участников. 27-летний россиянин Андрей Козлов пропал без вести. Он был одним из охранников музыкального фестиваля. Предварительно известно, что пропавший родом из Сестрорецка.
Стало известно, что планы и сроки атаки на Израиль держали в строжайшем секрете руководители ХАМАС. Группировка подготовилась к этой войне и готова к любым сценариям. Вплоть до длительной войны.
ХАМАС начнет казни заложников, если Израиль организует новые бомбардировки.