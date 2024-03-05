6 марта
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Политика

ООН: боевики ХАМАС во время нападения на Израиль насиловали и сжигали тела

Есть «убедительные основания» полагать, что боевики ХАМАС во время на падения на Израиль насиловали, убивали и сжигали тела, сообщила спецпосланник ООН Прамила Паттен, пишет РБК.

Флаг ООН.
Флаг ООН.
СС0

По словам спецпосланника, сексуальное насилие имело место в нескольких местах во время нападений 7 октября.

Присутствуют «два случая изнасилования женских трупов», заявила Паттен. Также имеются доказательства сожжения тел, некоторые из которых были «полностью раздеты, связанны и застрелены».

Вместе с этим она заявила о «бесчеловечном» обращении с палестинцами, задержанными израильскими войсками.

Ранее сообщалось, что на войне Израиля с ХАМАС впервые в истории прошел "бой" в космосе. Израиль сбил ракету из Йемен, которая летела в направлении города Эйлат.

Ракета с помощью ПРО оказалась за пределами стратосферы Земли.

Израиль использовал противоракетную систему Arrow, разработанную вместе с США.

Ранее радикалы из ХАМАС жестоко убили 22-летнюю девушку, жуткое видео с которой облетело интернет.

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