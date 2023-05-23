Российские военные уничтожили около 70 украинских диверсантов на территории российского региона, сообщает Минобороны.

Киевский режим потерпел поражение в Артемовске и перешел к реализации террористических акций против мирного населения.

Пункт пропуска "Козинка", а также несколько других гражданских объектов Грайворонского района Белгородской области обстреляли ВСУ 22 мая.

В результате диверсионно-разведывательная группа вторглась на территорию РФ. Их уже разгромили силами артиллерии и авиации.

"Остатки националистов отброшены на территорию Украины, где по ним продолжалось нанесение огневого поражения до полной ликвидации", — сообщили в министерстве.

Всего уничтожили более 70 человек, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов. Ранее российский военный поймал дрон ВСУ и сломал его руками.