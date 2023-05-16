17 мая
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Политика

О необходимости второй волны мобилизации заявил военный эксперт

Одной из наиболее важных задач государства является создание новой мобилизационной системы, пишет Владислав Шурыгин в своем Telegram-канале.

Призыв срочников. Фоторепортаж из прошлого.
Призыв срочников. Фоторепортаж из прошлого.
Дмитрий Кудрявцев.

По его словам, в ВС РФ наблюдается психологическая усталость от военных действие, которая наиболее ярко выражена у мобилизованных. Главная проблема заключается в том, что они не знают, когда закончится служба.

Он отметил, что логичным выходом из ситуации будет проведение новой мобилизационной волны. Он добавил, что ее надо будет проводить с учетом ошибок предыдущего раза.

"И проводить ее необходимо планово — не создавая, как в сентябре прошлого года, "заторы" в военкоматах, бессмысленно бродящие по полигонам толпы "мобиков", которыми некому заниматься", — написал он.

Также он рассказал, что сейчас у государства есть большой запас срочников, которые отслужили в армии в 2021-2022 годах. По его словам, это не менее 200 тыс. человек.

Ранее в Госдуме предложили организовать отдельные военные сборы для неслуживших граждан.

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