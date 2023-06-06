Новый способ извещать граждан о призыве по мобилизации предложило Минобороны

Ведомство решило оповещать призывников с помощью СМС-сообщений.
Военные комиссариаты получат право передавать уведомление о направлении повестки в личном кабинете (ЛК) на «Госуслугах», ЛК налогоплательщика, а также смогут отправлять СМС на абонентский номер призывника, указывает Газета.Ru.
Законопроект размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Ранее Дмитрий Рогозин призвал ко второй волне мобилизации. Бывший глава "Роскосмоса" (на данный момент возглавляет добровольческую группу «Царские волки», — прим.ред.) заявил, что в России нужно объявить вторую волну мобилизации в зону СВО.
Он уверен — в стране должна пройти вторая волна мобилизации, а не та, единственная осенью. И обосновал - есть проблемы с личным составом: российских бойцов ранят, убивают.
Даже когда фронт стоит, идут постоянные артобстрелы, рассказал Рогозин. ВС теряют самых боеспособных ребят, и их надо восполнять.