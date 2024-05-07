Новый Aurus Senat доставил Путина на инаугурацию. Что изменилось в президентском лимузине

7 мая состоялась инаугурация Владимира Путина в Большом Кремлевском дворце, куда он приехал на обновленном Aurus Senat. Известно, что новый президентский лимузин отличается от предыдущего не только внешним видом. Altapress.ru разобрался, что изменилось в автомобиле новоизбранного главы государства.