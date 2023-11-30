В Алтайском крае наконец назначили нового министра спорта

Новым министром спорта Алтайского края стал Иван Нифонтов, депутат Законодательного собрания, бронзовый призер Олимпийских игр и чемпион мира по дзюдо. Соответствующее распоряжение 30 ноября подписал губернатор Виктор Томенко.

После выборов губернатора Алтайского края в сентябре этого года правительство традиционно ушло в отставку. Это стандартная процедура, исполнять которую требуют нормы законодательства.

Новое правительство сформировалось 18 октября, хотя на тот момент еще не все должности были заняты - требовалось одобрение федеральных ведомств. Вакантным как раз оставалось кресло министра спорта.

И хотя кандидатуру Нифонтова обсуждали еще в 2022 году, тогда Виктор Томенко сделал выбор именно в пользу Максима Рябцева, который с 2019 года работал замминистра своего предшественника.

Теперь же губернатор воспользовался возможностью изменить свое решение.

Дзюдоист Иван Нифонтов. Олег Богданов

Вероятнее всего, 30 ноября на сессии АКЗС будет принято решение о снятии с Нифонтова депутатских полномочий. В новую должность он вступает с 1 декабря.

Что известно о министре

Иван Нифонтов родился 5 июня 1987 года в Казахстане. На Олимпийских играх 2012 года в Лондоне завоевал бронзовую медаль по дзюдо. К тому моменту спортсмен уже имел титулы чемпиона мира и Европы.

В политику пришел еще в 2009 году, став членом партии "Единая Россия". В том же году окончил Алтайскую государственную педагогическую академию по специальности педагог по физической культуре.

Иван Нифонтов подает документы для участия в праймериз. altai-ter.er.ru

В 2015 отучился в Московском университете МВД РФ им В. Я. Кикотя, Рязанский филиал по специальности юрист. В 2020 стал мастером спортивного управления в Российском международном олимпийском университете. Также имеет ученую степень магистра государственно-муниципального управления.

В АКЗС Нифонтов оказался в 2021 году, став зампредседателя комитета по спорту, культуре и молодежной политике.