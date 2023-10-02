Неявка в военкомат, гражданство за службу и ипотеки. Как изменится жизнь россиян в октябре

Штрафы за неявку в военкомат, новые послабления и условия в получения гражданства и ужесточение регулирования выдачи ипотек. Рассказываем о нововведениях, которые ожидают россиян в октябре 2023 года.

Новые зарплаты военных и чиновников

С 1 октября на 10,5% возрастет денежное довольствие военнослужащих. Повышение затронет как контрактников, так и призывников.

Увеличится и размер военных пенсий – тоже на 10%.

Кроме того, на 5,5% поднимутся выплаты работникам федеральных госорганов, которые не считаются госслужащими (кассиры, коменданты, стенографисты, экспедиторы и другие).

Налоги. Деньги. Прибыль. unsplash.com

Штрафы за неявку в военкомат

Штраф за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины повысится. Ранее максимальная сумма составляла от 500 до 3 тыс. рублей. Теперь - от 10 до 30 тыс. рублей. В среднем в десять раз больше.

От 1 до 5 тыс. рублей придется заплатить за непредоставление разных сведений: об изменении семейного положения, места учебы или работы, образования, места жительства без оформления регистрации.

Штраф за уклонение от медобследования составит от 15 до 30 тыс. рублей. За умышленную порчу или утрату документов воинского учета – от 3 до 5 тыс. рублей.

Ужесточится ответственность работодателей. За непредоставление списка подлежащих постановке на военный учет сотрудников, должностному лицу грозит от 40 до 50 тыс. рублей. Юридическому – от 350 до 400 тыс. рублей.

За несвоевременное оповещение или обеспечение явки и отказ от содействия этому процессу наказание для должностных лиц составит 60-80 тыс. рублей, для юридических – 400-500.

Также возрастут штрафы за неисполнение военно-транспортных обязанностей, которые возлагаются на органы исполнительной власти, местного самоуправления, пристани, аэропорты нефтебазы и прочее.

Они должны предоставлять государству транспортные средства и другое имущество, находящееся в их собственности. За отказ порядок возмещения возможных убытков будет определять правительство РФ.

Армия. Мобилизация. unsplash.com

Получение упрощенного гражданства РФ

Иностранцам станет проще получить российское гражданство, но не всем. Более чем 20 категорий лиц смогут получить гражданство в упрощенном порядке, если заключат контракт о службе в ВС РФ не менее, чем на год.

Его смогут прекратить, если усмотрят действия, которые расценят как угрозу национальной безопасности. Однако если гражданство принадлежит человеку по рождению, прекращение не допускается.

Сейчас упрощенное гражданство России может получить человек, которые в течение пяти лет постоянно проживает на территории страны с момента получения вида на жительство и до дня подачи заявления. А также владеет русским языком, знает основы законодательства и историю России, не несет угрозы для правопорядка.

Вместе с законом перечень кандидатов расширится. Им будет не обязательно знать русский язык, историю страны, а также выполнять требования по проживанию на территории России.

Это коснется лиц без гражданства; иностранцев, которые родились или постоянно проживали в РСФСР и были гражданами СССР; лиц, имеющих родственников по прямой восходящей линии, постоянно проживавших в пределах современных границ РФ во времена Российской империи и СССР, беженцев, получивших политическое убежище и других.

Конституция РФ. altapress.ru

Авторизация на Госуслугах

С 1 октября стала обязательна двухфакторная аутентификация для входа на портал "Госуслуги".

Это означает, что, помимо пароля, нужно будет еще раз подтвердить вход, например, с помощью кода из смс. Если же у человека нет доступа к телефону, придется обратиться в МФЦ.

Такая мера нужна, например, для получения электронной подписи.

Также пользователи Госуслуг смогут проверять подлинность товара и узнавать о его весе и объеме, отсканировав специальный код.

Защита банковских карт

С 1 октября полисы добровольного страхования банковских карт обязаны будут защищать клиентов не только от потери и повреждений карты, но и от мошеннических действий.

Лимит выплаты - 100 тыс. рублей. В случае потери денег из-за аферистских схем, страховщик возместит либо полную сумму, либо максимальную по лимиту.

По статистике Банка России, в 2022 году клиенты без своего согласия теряли в среднем 15,32 тыс. рублей.

Из страховки исключены случаи, когда банк обязан возместить похищенные деньги по закону.

Деньги. unsplash.com

Ужесточение регулирования выдачи ипотек

С 1 октября Центробанк повысит надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, чтобы ограничить риски заемщиков и банков.

Например, если банк выдаст ипотеку с первоначальным взносом меньше 10%, то должен будет увеличить резервы на 900% от суммы кредита вместо 150%. Если же первоначальный взнос будет на уровне 10-15%, рост резервов составит 250-600%.

Регулятор считает, что такие меры помешают созданию ипотечного пузыря на рынке недвижимости. В перспективе – приведут к снижению цен на жилье из-за сокращения спроса. Банкам в принципе будет невыгодно давать ипотеку с низким первоначальным взносом.

Отказ в кредитах

С 1 октября только 5% лиц, у которых долговая нагрузка составляет 80%, смогут получить кредит в банке. На заем смогут рассчитывать 5 человек из 100, входящих в эту категорию.

Кроме того, под ограничения попадут и лица с долговой нагрузкой от 50 до 80%. Раньше никаких условий для этих граждан не было.

Теперь же банки смогут выдавать кредиты только 30% заемщиков с таким процентом долгов. В этом случае деньги получат 30 человек из 100.

Деньги.

Принудительные работы у ИП

Осужденные смогут отбывать принудительные работы у ИП.

Каждый приговоренный к такому труду должен работать в местах, которые определит администрация исправительного центра.

Теперь список эти мест пополнят индивидуальные предприниматели.

Только безналичный расчет

С 1 октября нельзя будет получить за сдачу металлолома наличные деньги.

При приеме у физлиц лома и отходов цветных и черных металлов будет действовать только безналичная форма расчета.

Предполагается, что это должно повысить прозрачность сферы обращения с металлоломом, а также пресечь незаконный оборот денежных средств.

Банковская карта. Терминал. СС0

Отказ от SWIFT

В октябре российские банки должны будут использовать только отечественное программное обеспечение для переводов внутри страны.

SWIFT, которым пользовались до этого, можно будет применять только для международных переводов. Если, конечно, банк может их сделать, несмотря на санкции.

Кроме того, сотрудники Центробанка будут собирать информацию обо всех участниках цепочки мошеннических денежных переводов.

Под подозрение попадут входы в интернет-банк из разных городов и регионов, а также нетипичные операции пользователя при входе с нового устройства.

Налог на гамбургеры

Федеральная налоговая служба вводит налог с продажи гамбургеров, чизбургеров и сэндвичей в размере 20%.

До этого некоторые сети пользовались пониженной ставкой. Для гамбургеров же не было отдельного налогового кода, его проводили как хлебобулочное изделие с НДС в 10%.

Вероятно, это приведет к подорожанию фастфуда. И это с условием, что за первое полугодие 2023 года бургеры и так подорожали на 10% по сравнению с 2022-м.