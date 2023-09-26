Неспортивный политскандал: представитель Кремля не в курсе, когда Исинбаева «продавала Родину»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему не известно — когда олимпийская чемпионка Елена Исинбаева «продавала Родину».

Ранее с жестким обвинением выступила глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, а Пескова попросили прокомментировать слова титулованной лыжницы, пишет "Фонтанка".

По словам представителя Кремля, он "не знаком с какими-то фактами, когда Исинбаева продавала Родину".

Не стал он комментировать и якобы заявление Исинбаевой о том, что «звание майора это чисто номинально».

В Госдуме также удивились, что сама Исинбаева хранит молчание и отстранилась от раздутого скандала. Парламентарии-спортсмены уверены, что западные СМИ что угодно могут написать. Поэтому мнение олимпийской чемпионки особенно важно в этой ситуации.

Между тем переименовали российский стадион имени скандальной олимпийской чемпионки.

Что произошло

Исинбаева сделала неожиданное заявление запрещенной в России соцсети на испанском языке и продублировала его на русском во ВКонтакте.

Исинбаева в соцсетях назвала себя «человеком мира». По ее словам, воинские звания, о которых говорят, носят номинальный характер. Титулованная спортсменка заявила, что она никогда не состояла на службе в Вооруженных силах РФ. И никогда не была депутатом Госдумы или членом какой-либо партии.

В июне МОК инициировал расследование в отношении Исинбаевой на предмет ее причастности к ВС России. Однако никаких доказательств ее военной деятельности не обнаружили.

Испанские СМИ сообщили, что Исинбаева окончательно переехала на остров Тенерифе. Спортсменка не стала отрицать информацию о своем переезде из России в Испанию.

Награды и звание

Заслуженный мастер спорта России Елена Исинбаева награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени и орденом Почета. Вручали — Дмитрий Медведев и Владимир Путин. Обладательница 28 мировых рекордов.

Елена Исинбаева была доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах 2012 и 2018 годов. В 2015 году Исинбаева получила воинское звание майора. Ее зачислили на воинскую должность инструктора по легкой атлетике. Приказ об этом подписал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

В мае 2015 года Исинбаева приняла решение продолжить службу в Вооруженных Силах России по контракту.