2 августа
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Политика

Нескольким российским судьям и прокурорам заблокировали британские счета. Под запретом и вояжи в Великобританию

Великобритания ввела санкции против шести россиян в связи с приговором оппозиционному политику и журналисту Владимиру Кара-Мурзе* (признан Минюстом иноагентом).

Великобритания.
Великобритания.
СС0

Он в апреле получил 25 лет по делу о госизмене и распространении фейков об армии, напоминает Forbes.

В британском санкционном списке оказались судьи Виталий Белицкий, Екатерина Дорохина и Наталья Дударь, прокуроры Борис Локтионов и Анна Потычко, а также свидетель гособвинения Данила Михеев. Их британские активы будут заморожены, а им самим теперь запрещен въезд в Великобританию.

Закрытый режим

Накануне первый апелляционный суд в Москве отклонил жалобу на приговор Кара-Мурзе и оставил его без изменений. Материалы дела засекречены, слушание в апелляционном суде, как и весь процесс, прошли в закрытом режиме.

*Минюст включил Кара-Мурзу в список физлиц-иноагентов 22 апреля.

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