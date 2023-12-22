Названа самая нелепая законодательная инициатива 2023 года

В этом году в России было немало неоднозначных законодательных инициатив.

В частности, обсуждение стандарта шаурмы, напомнил политолог Павел Склянчук.

Предложение ввести федеральный стандарт шаурмы политолог назвал самым нелепым законопроектом года, сообщает «360». Выдвинул идею депутат Владислав Даванков, указывает Газета.Ru.

Ранее сообщалось, что любители фастфуда рискуют поглупеть. Злоупотребление фастфудом чревато не только развитием ожирения, но и другими проблемами.

Так, можно запросто поглупеть.

Дефицит питательных веществ и витаминов и переизбыток насыщенных жиров приводит к ухудшению работы мозга, снижению памяти, основных мыслительных процессов.

А полезного фастфуда, то по смыслу термина, такового не существует.