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Политика

Найдено предсказание Ванги о завершении спецоперации. Расшифровка

Болгарская ясновидящая Ванга предсказала окончание военной спецоперации на Украине за много лет до ее начала.

Памятник Ванге в Петриче
Памятник Ванге в Петриче
historytime.ru

«Два лидера пожмут друг другу руки. Войну развяжет немощный. Но много воды утечет, пока придет Восьмой. Он подпишет мир», — говорится в предсказании.

Немощный — это нынешний президент США, Восьмой — это следующий президент Украины, следует из расшифровки, указывает astsite.ru.

Зеленский — седьмой по счету руководитель страны. Но кто его сменит и когда, Ванга никаких подсказок не дает.

Между тем болгарская ведунья предсказала начало СВО. В ее записях была фраза о масштабном военном конфликте Москвы и Киева, который начнется в день шести двоек - 24.02.2222

Ранее Ванга предсказала будущее России и Украины, роль Владимира.

Ясновидящая утверждала — путь России будет непростым. Но благодаря вере и авторитетному руководству страна сможет справиться.

Владимир

В своих предсказаниях провидица не раз упоминала о Владимире, который сделает Россию сильной и самодостаточной на мировой сцене.

Прорицательница отмечала — именно этот лидер поможет русскому народу встать с колен и пройти свой сложный путь к процветанию.

Сибирь

Успешное развитие России во многом зависит от народа, считала Ванга. Прорицательница добавляла, что Россия станет пристанищем многих людей, которые станут покидать свои страны из-за нищеты и войн.

Сибирь станет сердцем России.

Украина

Дословно о будущем Украины ясновидящая сказала так: «Черноморское государство в XXI веке погрузится в войну».

Между тем болгары отвергли страшные пророчества Ванги на 2022 год. Комментаторы стали все больше верить в возможное сотрудничество Ванги с КГБ, так как в своих высказываниях она чаще превозносила Россию и критиковала Запад.

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