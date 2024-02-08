12 февраля
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Политика

Надеждина не допустили до выборов президента РФ

Бориса Надеждина не допустили до выборов президента России. ЦИК отказала ему в регистрации в качестве кандидата.

Борис Надеждин
Борис Надеждин
Telegram-канал "Надеждин"

У Надеждина 95 587 действительных и достоверных подписей, сообщила ЦИК. У кандидата нашли всего 858 подписей недостоверными после проверки в МВД. Также там обнаружили 11 умерших.

Напомним, чтобы Надеждина допустили до выборов, ему нужно было собрать не менее 100 тыс. подписей за выдвижение. При этом разрешается сдать в ЦИК на 5 тыс. подписей больше для подстраховки. Всего 105 тыс.

В то же время у Сергея Малинковича признали недостоверными 583 подписи. ЦИК отказала лидеру "Коммунистов России" в регистрации кандидатом в президенты из-за брака в собранных им подписях избирателей.

Ранее сообщалось о том, что ЦИК нашла 15% брака в подписях, собранных Борисом Надеждиным.

Как алтайские политологи оценивали шансы Малинковича и Надеждина — читайте здесь.

Выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта.

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