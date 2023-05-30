На Украине Зеленского обвинили в госизмене. Возбуждено уголовное дело

Суд обязал Госбюро расследований возбудить уголовное дело о государственной измене против президента Украины.
Депутат Верховной рады Гео Лерос заявил, что глава государства назначал "агентов ФСБ" в службу безопасности Украины.
По его словам, в качестве фигурантов допросят бывшего начальника СБУ и бывшего замсекретаря СНБО.
Также в ходе расследования опросят и главу офиса президента Ермака, а также заместителя — Романа Машовца.
Ранее президент Сирии демонстративно отказался слушать речь Зеленского на заседании Лиги арабских государств.