На российском радио перестали передавать композиции известных рокеров

За минувшую неделю в эфире крупных рок-радиостанций России не прозвучало ни одной песни артистов-иноагентов, сообщает "МК".

Речь о треках Бориса Гребенщикова* и «Аквариума»*, «Машины Времени»*, Земфиры*, «Би-2»*, Максима Покровского* (все эти артисты имеют статус иноагентов, и их попытки оспорить его в суде закончились безрезультатно).

Официальных заявлений на этот счет сделано не было.

Чистка эфира пока имеет только формальный характер. Подобное цензурирование эфира вызывает неоднозначную реакцию.

После начала СВО некоторые медиа-группы объясняли отказ от размещения в эфире песен артистов с непатриотичной позицией тем, что к этим звездам пропал интерес публики.

Ранее бывший депутат-единорос попал в список иноагентов вместе с Левой Би-2.

В пояснении от Минюста указано, что Лева Би-2* «негативно высказывался в отношении Российской Федерации, ее граждан и органов государственной власти». Кроме того, он неоднократно высказывался против СВО.

Музыкант покинул Россию и заявил, что не вернется.

*признан иностранным агентом в РФ