10 августа
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Политика

На несколько дней закроют воздушное пространство над российским городом

Вводятся повышенные меры безопасности в портовом Владивостоке.

Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин.
Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин.
kremlin.ru

Так, с 8 по 13 сентября небо будет "под замком" — во время подготовки и проведения Восточного экономического форума, пишет primamedia.ru.

Исключение

Под временный запрет не попадут лайнеры, выполняющие внутренние и международные рейсы, обеспечивающие безопасность и доставку участников форума, а также иные воздушные суда, выполняющие неотложные задачи, согласованные с ФСО России.

Море

Также вводятся ограничения на плавание в районе Амурского залива и в акваториях бухт Аякс, Парис, Новик.

Ранее в рамках поиска инициатив IV Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке президент России Владимир Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

На выставке «Улица Дальнего Востока» в рамках IV Восточного экономического форума на острове Русский, они пожарили блины и выпили водки.

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