На губернатора ХМАО написали заявление в полицию о дискредитации ВС России

Общественник из Тюмени написал заявление в полицию на губернатора ХМАО Наталью Комарову и обвинил ее в дискредитации ВС РФ. Информацию передает Lenta.ru.

Во время встречи главы региона с жителями Нижневартовска жена военнослужащего спросила, почему бойцам не выдали достаточного обмундирования.

В своем заявлении общественник заявил, что высказывание Комаровой направлено на дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации. Также его возмутило, что за подобные высказывания обычного россиянина давно бы наказали, но не представителя власти.

Что сказала Комарова?

Губернатор заявила, что российские военные недополучают снаряжение из-за того, что регион не готовился к такому конфликту.

При этом она заверила, что рассмотрит заявку женщины и окажет возможную помощь.

Бывший пресс-секретарь военного командования Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин напомнил, что Россия была вынуждена вступить в это противостояние.

Ранее стали известны минимальные сроки участия контрактников в СВО.