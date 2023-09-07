8 сентября
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Политика

«Мы получили высокую оценку от Президента». Откровенный разговор с Виктором Томенко о будущем Алтайского края

Алтайский край лучше многих других регионов России пережил сложные времена и смог быстро подстроиться и под пандемию, и под новую реальность с санкциями и экономическим давлением. Но какие перспективы у края есть сейчас? Об этом накануне выборов мы поговорили с Виктором Томенко.

Виктор Томенко.
Виктор Томенко.
Фото предоставлено Штабом Виктора Томенко.

— Что считаете своим достижением за время работы в крае?

— Выделять что-то одно было бы неправильно. Это непростые пять лет с точки зрения самых разных обстоятельств — в первую очередь внешних. Но мы, сибиряки, никогда не сдаемся! Сохраняем боевой настрой и в любых обстоятельствах способны найти быстрое и верное решение. Поэтому я говорю, что Алтай — земля сильных.

Главная моя цель — улучшать условия жизни каждого жителя края и в городах, и селах, несмотря ни на что. Да, жизнь устроена так, что не все проблемы, которые копились десятилетиями, можно решить одномоментно. Тем не менее, шаг за шагом мы двигаемся вперед.

— Соглашусь, что люди хорошего часто не замечают...

— Вот, например, очереди к врачу. Это моя боль. В нашем крае, как и по всей России, большой дефицит медиков. Более 5000 пустующих ставок. Пять лет назад оптимизация системы здравоохранения и в Алтайском крае, и по всей России шла полным ходом. И мы этот процесс остановили — вопреки окрикам сверху. А пандемия еще раз указала на важность доступности медпомощи. Проявились и другие проблемы. И тут идет работа сразу по нескольким направлениям: привлечение кадров, ремонт и строительство больниц, амбулаторий, организация мобильных ФАПов и медицинских автопоездов.

Мы запускаем новые программы поддержки, приводим в порядок систему здравоохранения. Надеюсь, что наши жители видят положительные перемены. Алтайский край в десятке лучших регионов России по низкому уровню младенческой смертности и по внедрению самых современных технологий спасения больных.

А ещё у нас на Алтае самая протяженная дорожная сеть среди всех регионов России. Раньше в крае не всегда были деньги даже на то, чтобы хотя бы понемногу приводить в порядок дороги. А теперь мы ремонтируем и строим по 800 километров в год. Рубцовск за пять лет получил на дороги почти миллиард. Много, но и этого недостаточно с учетом запущенности ситуации.

Кроме того, есть и другие вопросы в муниципалитетах, например, к рачительности расходования денег, к выбору подрядчиков. Я все вижу, помогаю, даю шанс исправить ошибки. Но и мое терпение не безгранично.

— Медицина и дороги — это, конечно, общезначимые проблемы. А что еще в системе ваших приоритетов?

— Работа и жизнь на селе. У нас добрая половина жителей — труженики села.

Поддержание нашего сельского хозяйства в порядке требует системной работы. И у нас есть хороший рабочий контакт с федеральным правительством. Мы в курсе всех ключевых инициатив, участвуем в их обсуждении и к нашим предложениям относятся внимательно. Это, например, и распределение между агрорегионами субсидий, и идея внедрения госпродзаказа для стабилизации закупочных цен, и зерновой коридор из России в Китай — чтобы обеспечить новые рынки сбыта.

Мы стремимся к единому стандарту комфортной жизни — нашему собственному сельскому стандарту. К нему надо подтянуть все наши территории.

Это означает и создание рабочих мест, и обеспечение жителей всем необходимым: от качественной медицины до детских садов и школ, от чистой воды до отремонтированных дорог. Государству выгодно, чтобы села жили и хорошели. Чтобы наши труженики зарабатывали больше, чтобы личные подсобные хозяйства вырастали в мини-фермы. Ведь на кону продовольственная безопасность России. Об этом постоянно напоминает и Владимир Путин, и я как руководитель федерального направления «Сельское хозяйство» в президентском Госсовете. Селянам нужна достойная жизнь.

— Владимир Путин уделяет много времени вопросам импортозамещения. Чем ответит на вызовы времени край?

— Президент абсолютно прав. Мы идем по этому пути, и в крае есть успехи. И в оборонке, и в пищепроме, и в производстве товаров первой необходимости. Поэтому мы получили высокую оценку от Президента. В области сельхозмашиностроения у нас есть все шансы стать лидером по стране. А Бийск вполне может стать настоящим «фармаполисом» — за счет производства дешевых и востребованных лекарственных препаратов в специально созданном профильном кластере. Есть прорывные замыслы для Рубцовска и использования его колоссального географического потенциала в качестве экономических «ворот» России на юг и восток. Вижу интересные проекты и для других наших городов.

На многих предприятиях, которые сейчас занимаются импортозамещением, требуются кадры. И зарплаты достойные — в оборонном комплексе, например, до 100 тысяч рублей. В целом по региону количество открытых вакансий у нас превышает количество зарегистрированных безработных.

— Вы часто ездите по краю, что видите, слышите?

— Я всю жизнь прожил в Сибири, земляков понимаю с полуслова. Да, сейчас непростые времена. И многие не то что живут — выживают. По-человечески понимаю это. Поэтому критика — особенно когда она по делу — это абсолютно нормально, помогает обращать еще больше внимания на задачи, которые нужно срочно решать. Я и сам человек прямолинейный, и в других ценю, когда говорят открыто и честно. Где-то разбита дорога, где-то — проблемы с чистой водой, ещё что-то. И мы шаг за шагом действуем, решаем эти проблемы.

Публикация оплачена за счет средств избирательного фонда кандидата на должность Губернатора Алтайского края Томенко Виктора Петровича.

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