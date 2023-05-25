Лукашенко прокомментировал заявления Польши о госперевороте

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что они готовы к государственному перевороту, который готовит Польша. Об этом сообщает Life.ru.

В Варшаве готовят вооруженный государственный переворот в Белоруссии. Об этом рассказал бывший замминистра обороны Польши Вольдемар Скшипчак.

По словам Лукашенко, о планах Польши белорусские власти знают уже давно. Также он добавил, что они отслеживают и держат на контроле ситуацию.

"Мы готовы. Пусть приходят", — подытожил глава государства в программе "Москва. Кремль. Путин".

Ранее стало известно о болезни и состоянии здоровья Александра Лукашенко. Он заявил, что возможно переболел аденовирусом.