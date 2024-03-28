Лозунги «Россия только для русских» Путин назвал тревожными

«Когда я слышу ура-патриотов, в том числе тех, кто говорят, что Россия только для русских, знаете, у меня чувство тревоги возникает», — сказал глава государства и призвал бережно относиться к межнациональному миру в России

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Россия — многонациональная и многоконфессиональная страна, цитирует Путина Lenta.ru.

Российский лидер призвал никогда об этом не забывать и бережно к этому относиться. Он подчеркнул, что необходимо беречь единство народа. И следует серьезно относиться к вопросам сохранения межнационального мира в стране.

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