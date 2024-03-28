30 марта
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Политика

Лозунги «Россия только для русских» Путин назвал тревожными

Президент РФ Владимир Путин назвал лозунги «Россия только для русских» тревожными, пишет ТАСС.

Владимир Путин
Владимир Путин
kremlin.ru

«Когда я слышу ура-патриотов, в том числе тех, кто говорят, что Россия только для русских, знаете, у меня чувство тревоги возникает», — сказал глава государства и призвал бережно относиться к межнациональному миру в России

.

Россия — многонациональная и многоконфессиональная страна, цитирует Путина Lenta.ru.

Российский лидер призвал никогда об этом не забывать и бережно к этому относиться. Он подчеркнул, что необходимо беречь единство народа. И следует серьезно относиться к вопросам сохранения межнационального мира в стране.

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