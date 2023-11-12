Лишить охраны Назарбаева решили в Казахстане

Власти Казахстана предложили гражданам внести изменения в положение о Комитете нацбезопасности (КНБ), сообщает ТАСС.

Речь идет о пункте об обязанностях ведомства по охране первого президента республики Нурсултана Назарбаева.

Обсуждение документа продлится до 24 ноября, указывает Газета.Ru.

Ранее сообщалось, что право на неприкосновенность имущества утратит семья Назарбаева. Право будет утеряно ввиду утраты силы закона «О первом президенте Республики Казахстан — елбасы (лидере нации)».

Также елбасы лишили статуса почетного сенатора Казахстана. День первого президента исключили из перечня госпраздников.

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев — передовик по длительности нахождения у власти на постсоветском пространстве. Он возглавил республику еще в конце 1980-х.

На всех выборах одерживал победу, а Конституционный суд объяснял право занимать эту должность в обход Конституции. В 2019 году сложил с себя полномочия.