"Летающий Чернобыль" или супероружие "Судного дня": что известно о новой российской ракете с ядерным двигателем

Это оружие официально известно как «Буревестник».

Зарубежные военные называют ракету «Летающим Чернобылем» или супероружием «Судного дня», пишет Asia Times.

«Буревестник» специально разрабатывался для преодоления американских оборонительных систем, указывает Газета.Ru.

Особенность

По данным CNN, межконтинентальная крылатая ракета «Буревестник» с ядерной установкой не может быть перехвачена ни одной системой ПВО. И эта ракета с ядерной установкой имеет практически неограниченную дальность.

Технология стелс

Ракету практически невозможно обнаружить из-за использования стелс-технологии. «Буревестник» способен осуществлять полет на малых высотах.

Заявление Путина

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что последние испытания прошли успешно.

"Проведено последнее успешное испытание «Буревестника» – крылатая ракета глобальной дальности с двигательной ядерной установкой", - сказал российский лидер.

"Мультики"

Впервые об уникальной ракете Путин сообщил в послании Федеральному собранию в 2018 году. Демонстрацию перспективных видов вооружения они называли не иначе как «путинские мультики», напоминает octagon.media.

Но западные спецслужбы отнеслись к "мультикам" серьезно. «Буревестнику» присвоили натовское обозначение (SSC-X-9 Skyfall), вопросы о существовании ракеты были сняты.

В 2018 году Минобороны РФ продемонстрировало кадры испытаний ракеты, взлетающей с наземной пусковой установки. Был показан и цех, где шла сборка «Буревестника».

Сколько времени создавали

Ракета начала разрабатываться в 2001 году – после выхода США из Договора об ограничении систем противоракетной обороны от 1972 года.

Исчезновение Земли

Между тем ранее ученые рассказал, что будет происходить на планете после внезапной гибели человечества. После исчезновения людей почти сразу пропадет электричество. Через несколько суток по всей Земле будут затоплены метрополитены и подземные сооружения.

Примерно через месяц начнут происходить аварии на атомных электростанциях. Еще через год спутники рухнут с орбиты, а через 25 лет крупные города начнут зарастать травой и вскоре превратятся в джунгли.

Дольше всех на Земле сохранятся египетские пирамиды, Великая Китайская стена и памятник на горе Рашмор в США.