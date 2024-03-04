Курс на взлёт. Что думает алтайский депутат о послании президента

В ежегодном послании президента РФ Федеральному собранию Владимир Путин обозначил масштабные планы по развитию России. Депутат Госдумы Алтайского края Александр Терентьев поделился мыслями о послании.

В своем Telegram-канале депутат отметил, что Владимир Путин сформулировал разумную систему посылов, которые адресованы всем участникам мировой политики. Президент ясно и аргументированно дал понять, что только сильная Россия может обеспечить прочный миропорядок. По словам депутата, однополярный мир не имеет будущего, поэтому Россия будет защищать свой суверенитет и стремиться к "равной и неделимой безопасности".

Терентьев подчеркнул важность задачи построения новой глобальной финансовой архитектуры, особенно учитывая опережающий рост ВВП стран БРИКС по сравнению с G7. Высоко оценил амбициозные планы по продвижению русского языка и культуры за рубежом, нацеленные на укрепление влияния России в глобальных социально-экономических отношениях.

Ключевым моментом внутренней политики считаю определение президентом состава новой элиты страны — воины и труженики. Это те, кто сегодня борется с фашизмом, не жалея себя. Люди труда, которые болеют за страну, за единство народа — учителя, врачи, граждане, вкладывающие душу в своё дело, а значит и в развитие государства, — пишет народный избранник.

Отметил Терентьев и планы на государственные вложения в человека — новые национальные проекты, повышение зарплат бюджетников, поддержку семей с детьми, молодежи, малого и среднего бизнеса, экологические программы.

Президент сформулировал необходимость перехода к полноценной прогрессивной системе налогообложения, что является одним из программных пунктов партии социалистов, — пишет Терентьев.

Важнейшим моментом послания стала жесткая нацеленность на технологический и финансовый суверенитет. "Для меня это послание взлёта. Этап разбега нашей страной пройдён", — резюмировал алтайский депутат.

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