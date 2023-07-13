Куда пропал генерал армии Суровикин, рассказали в комитете Госдумы

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал, что известно о Сергее Суровикине, который не появлялся на публике с конца июня. Об этом сообщают "Ведомости".

Картапалов заявил, что Суровикин ушел в отпуск и сейчас отдыхает. Он пока не доступен.

Напоминаем, что Суровикин не появлялся на публике с 23 июня. СМИ и военкоры начали писать, что генерала армии якобы арестовали по делу о мятеже ЧВК «Вагнер», и он находится в СИЗО в Лефортово с 25 июня.

Однако позже ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников опроверг эту информацию и заявил, что Суровикина нет в московском СИЗО «Лефортово» и в других изоляторах временного содержания.