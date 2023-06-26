Кто все эти люди. Что известно о желающих стать губернатором Алтайского края

Губернаторские выборы-2023 в Алтайском крае пройдут с 8 по 10 сентября. Претендовать на пост главы региона смогут только кандидаты от партий. Самовыдвиженцы к голосованию не допускаются.

Всего в этих выборах могут участвовать кандидаты от 27 партий. Однако по факту их будет определенно меньше, поскольку каждому из них придется собрать подписи 502 городских и сельских депутатов и (или) избранных глав муниципальных образований региона.

Только после преодоления муниципального фильтра претендента на губернаторский пост можно будет считать официально зарегистрированным кандидатом.