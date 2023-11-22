23 ноября
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Политика

"Кроме песни Шамана предложить нечего". Депутат Госдумы назвал рождение ребенка "билетом в бедность" для россиян

Зампред Комитета Госдумы по экономической политике заявил, что нищета российского населения — одна из проблем демографии, сообщает "Лента.ру".

Дети.
Дети.
Открытые источники в Интернете (СС0)

По словам депутата Михаила Делягина, главные демографические проблемы в стране — нищета, катастрофа в сфере здравоохранения и отсутствие у россиян смысла жизни.

Также по мнению чиновника, из-за "одичалой бюрократии" у граждан нет будущего: они вынуждены "идти просить с протянутой рукой", потому что не могут распоряжаться своей жизнью самостоятельно.

"В реальности в рамках этого нового социального контракта предложить кроме песни Шамана нечего", — сказал депутат.

Ранее Виталий Милонов раскритиковал семейные пары без детей. По словам чиновника, семейные пары, в которых нет детей "живут для черта, потому что счастья они не приобретают". Также он заявил, что с такими людьми должны работать психологи и священнослужители. А муж в этой семье, скорее всего, наркоман или алкоголик.

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