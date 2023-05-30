Путин заявил о ракетном ударе по штабу военной разведки Украины

Владимир Путин подтвердил, что Россия нанесла удар по штабу военной разведки Украины, сообщают РИА Новости.

ВС РФ запустили ракеты по украинским центрам принятия решений. Там под руководством Запада готовили теракты на территории РФ.

По некоторым данным, ударили по зданию Главного управления разведки министерства обороны Украины.

Напомним, что утром 30 мая несколько дронов атаковали подмосковные районы и столицу. В Москве беспилотник врезался в многоэтажку на Профсоюзной улице, а в Новой Москве влетел в дом на ул. Атласова.

При взрыве пострадали три квартиры. Позже Минобороны РФ заявило, что это террористический акт киевского режима.

Ранее украинские беспилотники совершили попытку атаки на Кремль. Там расценили эту атаку как покушение на президента.